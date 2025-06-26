﻿Василий Анохин: «Восстановление Смоленской крепостной стены идет в графике»



В интервью Информационному агентству РИА Новости Губернатор Василий Анохин рассказал о том, как идут работы по выполнению поручения Президента России Владимира Путина, касающегося восстановления уникального фортификационного сооружения XVI—XVII веков – Смоленской крепостной стены.

Губернатор напомнил, что общий объём финансирования проекта составляет 4,5 млрд рублей. Запланирован комплекс работ по сохранению башен и прясел крепости, включающий первоочередные противоаварийные работы, научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, реставрацию и приспособление памятника.

«Уже выделено порядка 700 миллионов рублей. Сейчас ведутся работы на отдельных участках крепостной стены, — сообщил Василий Анохин, — В этом году мы сдаем один из участков в районе Лопатинского сада, в следующем году ключевой участок — рядом с улицей Большой Советской, это башня Волкова и разбитая часть прясла рядом с ней».

Губернатор отметил, что на сегодняшний день завершены противоаварийные работы на пряслах вдоль улицы Дзержинского вблизи Лопатинского сада. Василий Анохин подчеркнул, что процесс проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия находится на особом контроле в Правительстве области, и он лично постоянно держит «руку на пульсе».