﻿На Смоленской АЭС завершила работу миссия поддержки ВАО АЭС





Сотрудничество атомных станций с ВАО АЭС направлено на достижение высоких стандартов безопасности в области эксплуатации энергоблоков.

На Смоленской АЭС завершилась миссия поддержки Всемирной Ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС). Эксперты Московского центра ВАО АЭС, центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом», АО «ВНИИАЭС», коллеги с Белоярской и Ленинградской станций поделились со смоленскими атомщиками опытом по теме «Точечные уязвимости».

«Любой процесс на атомной станции требует совершенствования, в том числе и процесс управления отдельными элементами оборудования, важного для безопасной работы энергоблока. Чтобы избежать неплановых остановов, снижения мощности, необходимо вести постоянную системную работу по выявлению и управлению рисками отказа оборудования, так называемыми точечными уязвимостями», — отметил советник Московского центра ВАО АЭС Галим Мусин.

Во время миссии поддержки обсуждались практики применения методологии управления точечными уязвимостями с учетом мирового опыта. В частности, рассматривались предложения по резервированию данного оборудования, нанесению на него особой маркировки с целью визуализации для более тщательного контроля персоналом, замена слабых элементов на более надежные, разработка требований к оборудованию на этапе закупки, монтажа, эксплуатации, ремонта и т. д.

Как было отмечено экспертами, в АО «ВНИИАЭС» разрабатывается методика работы с точечными уязвимостями, которая в перспективе будет распространена на все атомные станции концерна «Росэнергоатом».

«Спасибо коллегам за то, что они предложили эффективные инструменты управления оборудованием, требующим особого внимания в процессе эксплуатации. Мы обязательно возьмем их на заметку, чтобы повысить безопасность и надежность работы энергоблоков Смоленской АЭС», — отметил заместитель главного инженера Антон Чуканов.

Справка:

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

* ВАО АЭС – некоммерческая, неправительственная, международная организация, в состав которой входят все операторы (структуры), эксплуатирующие атомные станции. Ассоциация создана в 1989 году. Деятельность ассоциации направлена на реализацию главной цели – максимального повышения безопасности и надёжности эксплуатации АЭС путем обмена информацией, содействия установлению контактов среди членов ВАО АЭС, сравнения результатов их работы, а также внедрение передового опыта.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС