﻿Почти 50 тысяч детских предметов получили смоленские семьи в рамках программы «Подарок новорожденному»

В Смоленской области по поручению Губернатора Василия Анохина реализуется программа «Подарок новорождённому». На сегодняшний день уже свыше 1700 родителей получили необходимые вещи для своих малышей.

Важно, что подарочный набор выдают при выписке из роддома, исключая необходимость подачи заявления в медицинское или социальное учреждение.

В подарок для новорождённых входит одежда с символикой региона – с изображением Птицы Гамаюн, Феникса и башен Смоленской крепостной стены. На коробках – милые наклейки: «Сокровище Смоленщины», «Я родился в Смоленской области». Всего в составе 28 предметов – памперсы, комбинезоны, носочки, пеленки, подгузники, детская одежда, гигиенические принадлежности и даже автономный пожарный извещатель.

«Эта мера поддержки действует в регионе с начала года. Для нас важно поддержать родителей в такой важный для них период жизни. Пусть малыши растут такими же сильными, как башни Смоленской крепости, а сказочная птица Гамаюн оберегает их сны, наполняя яркими и сказочными образами», — подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.