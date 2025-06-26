﻿Смоленская область принимает участие в XII форуме регионов России и Беларуси



Делегация Смоленской области во главе с Губернатором Василием Анохиным принимает участие в работе XII форума регионов России и Беларуси. Мероприятие проходит в Нижнем Новгороде и посвящено теме «Молодежь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства».

Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия двух стран в сфере молодежной политики, образования и культурного обмена. Особое внимание будет уделено сохранению исторической памяти и развитию совместных проектов для молодого поколения. Помимо этого, на площадке форума будет работать выставка достижений народного хозяйства регионов России и Беларуси, где также будут представлены смоленские экспонаты.

«Для нашей делегации XII Форум регионов России и Беларуси – это не просто формальное мероприятие, а реальная возможность укрепить существующие связи и заложить фундамент для новых совместных проектов. Тематика форума, особенно в части работы с молодежью, крайне важна для нас. Мы видим в молодежи России и Беларуси не только наследников Великой Победы, но и тех, кто будет строить будущее Союзного государства. Именно поэтому особое внимание в нашей работе уделяем совместным образовательным и культурным проектам, направленным на укрепление дружественных связей между молодыми поколениями», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Смоленская область, имеющая богатую историю и тесные связи с Республикой Беларусь, традиционно уделяет большое внимание развитию межрегионального сотрудничества. Регион активно участвует в различных программах Союзного государства, направленных на укрепление дружественных отношений между народами двух стран. Проводится фестиваль «Молодежь – за Союзное государство», в рамках которого в 2024 году прошли встречи молодежи с участниками СВО, с представителями патриотических объединений, были затронуты вопросы защиты исторической памяти российского и белорусского народов, борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны. Традиционным стало проведение в Смоленской области Международных «Вахт Памяти», участниками которых являются члены поисковых объединений, представляющих регионы России и Беларуси. Реализуется Российско-Белорусский проект «Под одним небом», направленный на создание единого воспитательного пространства для развития инициатив детских и молодежных организаций Союзного государства. По итогам 2024 года в Проекте приняли участие более 30 тыс. человек из 45 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Фото https://sovrep.gov.by/