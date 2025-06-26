﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики употребления наркотических средств: шаг к здоровому будущему

С 23 по 29 июня в России проходит Неделя профилактики употребления наркотических средств, приуроченная к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня.

Это мероприятие, организованное Министерством здравоохранения Российской Федерации, направлено на повышение осведомленности о наркомании – одной из наиболее острых социальных и медицинских проблем современного общества.

Согласно статистике Управления ООН по наркотикам и преступности, опубликованной в Всемирном докладе о наркотиках 2024 года, количество людей, употребляющих наркотики, достигло 292 миллионов. Эти цифры на 20% превышают показатели последних десяти лет, что подчеркивает необходимость активных действий в борьбе с этой угрозой.

В России ситуация также остается крайне тревожной: по данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, более 600 тысяч человек официально числятся как наркозависимые, хотя реальное число может быть значительно выше.

В Смоленской области, согласно докладу о наркоситуации в 2024 году, общая заболеваемость наркоманией сократилась на 0,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 1757 зарегистрированных случаев. Особенно тревожит ситуация среди молодежи: в возрастной группе 20-39 лет заболеваемость снизилась на 1,1%, составив 1083 случая, что соответствует 125,35 на 100 тысяч населения (61,64% от всех зарегистрированных).

Наркомания – это одна из разновидностей деструктивного поведения, при котором человек стремится уйти от реальности, изменив своё психическое состояние с помощью психоактивных веществ.

Употребление наркотиков вызывает изменения в мозговой активности, формируя зависимость и приводя к серьезным последствиям для здоровья.

С течением времени у наркозависимых развиваются заболевания сердечно-сосудистой системы и печени, а также психические расстройства, такие как депрессия и тревожные расстройства. Использование инъекционных наркотиков увеличивает риск заражения ВИЧ и гепатитами. Также, передозировка может привести к летальному исходу или серьезным нарушениям здоровья.

Социальные последствия наркомании также не могут быть проигнорированы: потеря работы, разрушение семейных связей и рост преступности – это лишь некоторые из проблем, с которыми сталкивается общество в результате этой эпидемии.

Профилактика наркомании является ключевым аспектом борьбы с этой проблемой. Необходимо создание здоровой социальной среды, поддержка молодежных инициатив и развитие спортивных программ.

Приобщение к потреблению наркотиков происходит главным образом в возрасте до 30 лет. При этом основным местом приобщения являются нефор­мальные компании друзей и знакомых, на втором месте – дискотеки и учебные заведения. Механизм распространения наркотиков среди молодёжи становится всё более замкнутым.

Важно выявлять группы риска и работать с ними на ранних стадиях. Информирование родителей подростков и вовлечение семей в профилактические программы могут сыграть решающую роль в создании поддерживающей среды.

В Смоленской области предоставляется медицинская помощь больным наркоманией как в амбулаторных, так и в стационарных условиях на базе ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер». Если вы или ваши близкие сталкиваетесь с этой проблемой, вы можете обратиться в кабинет индивидуальных программ комплексной адаптации (адрес: г. Смоленск, ул. Б. Советская д.4, тел. (4812) 27-08-28).