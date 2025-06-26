﻿Смоляне могут получить «спортивный» налоговый вычет

Сдача нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», вошедшего в госпрограмму «Спорт России», дает право на получение налогового вычета. Об этом смолянам напомнили в региональном Министерстве спорта.

Вычет предоставляется тем, кто впервые награжден знаком отличия ГТО, или повторно сдал нормативы и подтвердил полученный ранее знак.

Одно из важных условий получения вычета: в год сдачи комплекса ГТО должна быть пройдена диспансеризация. Что касается возрастной ступени и уровня сложности (золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия), то это значения не имеет.

Федеральная налоговая служба уточняет, что размер вычета зависит от суммы дохода и ставки НДФЛ, по которой налогоплательщик платит налог. С 2025 года ставка НДФЛ варьируется от 13% до 22%, что влияет и на сумму вычета. Но его максимальный размер не будет превышать 18 000 рублей в год. Это не прямой возврат денег за ГТО, а возможность уменьшить налогооблагаемый доход, то есть эта сумма заработной платы не будет подлежать налогообложению НДФЛ.

Получить социальный налоговый вычет в 2025 году возможно, если физкультурно-оздоровительные услуги оказаны организациями или ИП, чья основная экономическая деятельность связана с физической культурой и спортом.

Чтобы получить вычет, необходимо:

• Подать заявление работодателю до окончания налогового периода — тогда он временно перестанет удерживать 13% из вашей зарплаты, пока не израсходуется сумма вычета.

• Самостоятельно подать в налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Кроме заявления, понадобятся копии договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, кассовый чек и реквизиты банковского счёта, на который вернётся вычет.

Стоит отметить, что «спортивный» вычет можно получить не только на себя, но и на детей. Тогда к пакету документов придётся добавить свидетельства о рождении.

Все подробности можно уточнить здесь.

«С 2023 по 2024 год число смолян, желающих сдать нормы комплекса ГТО, увеличилось на 19%, достигнув примерно 14 тысяч. Отрадно, что число участников комплекса ГТО среди жителей нашего региона растет, что подтверждает повышение интереса населения к здоровому образу жизни и спорту. С нашей стороны основная задача заключается в дальнейшем развитии инфраструктуры для занятий физической культурой и поддержке инициатив, способствующих популяризации программы ГТО», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.