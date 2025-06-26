﻿Смоляне становятся соискателями Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Оргкомитет премии #МЫВМЕСТЕ продлил приём заявок до 30 июня.

Решение приняли из-за высокого интереса и большого количества обращений от представителей НКО, социальных предпринимателей, волонтёров, наставников и инициативных групп из регионов России и других стран.

На данный момент направили более 38 000 заявок из 130 стран мира. В России лидерами по количеству поданных заявок являются Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа.

В топ-5 регионов входят Москва, Московская, Ростовская, Самарская области и Краснодарский край, а в топ-10 стран — Индия, Узбекистан, Нигерия, Камерун, Кения, Казахстан, Уганда, Афганистан, Пакистан и США. Самыми популярными номинациями стали «Волонтёр года» и «Герои нашего времени».

«Сейчас от Смоленской области подано 50 заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ. Призываю смолян активнее участвовать в конкурсе, ведь победители смогут реализовать свои проекты, получить медиаподдержку и присоединиться к крупнейшим международным событиям», – отметил губернатор Василий Анохин.

Церемония награждения пройдёт в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который состоится 2-5 декабря в Москве. Награды финалистам ежегодно вручает президент РФ Владимир Путин.

Заявку на участие можно подать на сайте премия.мывместе.рф.