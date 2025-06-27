Губернатор Василий Анохин: гранты на поддержку талантливой молодежи

Отличная новость в преддверии Дня молодежи – наш регион получит почти 127 млн рублей из федерального бюджета на создание молодежного центра «Витамин» в Вязьме и молодежного пространства «Энергия» в Гагарине в 2026 году. Об этом стало известно по результатам конкурса «Регион для молодых», вошедшего в национальный проект «Молодёжь и дети».

Обе площадки наверняка станут настоящими центрами притяжения для активных и инициативных молодых людей. Финансирование будет направлено на ремонт и оснащение центров, проведение мероприятий областного уровня.

За последние два года открыли молодежный центр «Пушкинский» в Смоленске, а также обновили центр Ярцеве. За это время там было организовано почти 240 мероприятий, объединивших более 85 тысяч молодых людей.

– Всегда готовы поддерживать нашу талантливую молодежь. Стремимся создавать для них все необходимые условия, чтобы они могли реализовывать свой потенциал. Ребята, верьте в себя, достигайте успехов и помните: будущее — за вами! – сказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.