«Единая Россия» подвела итоги Международной акции «Диктант Победы»

В акции приняли участие 2,75 миллиона человек.

Координатор проекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что к написанию Диктанта присоединились 97 стран. В этом году по поручению Председателя партии Дмитрия Медведева часть вопросов посвятили СВО.

В Смоленской области «Диктант Победы» написали 4,5 тысячи человек. В общей сложности во всех муниципальных округах было открыто более 100 площадок. Победителями регионального этапа стали семь человек.

Всего за победу в акции наградили 20 человек из 19 регионов. Они получат возможность принять участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая 2026 года в качестве гостей.