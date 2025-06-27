На Петербургском международном экономическом форуме обсудили, что такое социальная архитектура

ННа заседании «Клуба губернаторов» в рамках Петербургского экономического форума обсудили социальную архитектуру как практики взаимодействия власти, бизнеса и граждан для решения общественно значимых задач регионов.

Начальник управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев отметил, что социальное самочувствие граждан, их повседневный опыт, отношение к власти всё чаще определяются не партийной повесткой, а качеством среды, доступом к возможностям и социальной инфраструктуре. Именно поэтому социальная архитектура становится инструментом развития территорий.

Социальная архитектур» означает целенаправленное совершенствование структуры гражданского общества путем проектирования общественно значимых изменений во взаимодействии государства, общества и бизнеса. Это новая управленческая логика, основанная на совместной работе над изменением среды и качества жизни людей.

В центре этой логики – человек, его участие в социальных процессах, потребности и запросы. Это не про технологические манипуляции, а про доверие, вовлеченность и реальные эффекты для отдельных сообществ и общества в целом. Социальная архитектура, во многом основываясь на опыте политических технологий, расширяет его функционал – путем перехода от краткосрочных к стратегически значимым проектам.

Каким образом, по вашему мнению, следует формировать команды, способные запускать устойчивые изменения в регионах? Какие формы кооперации власти, бизнеса, образования и НКО позволят добиваться ощутимых социальных эффектов? Что следует предпринять для интеграции социальной архитектуры в экономическую и кадровую повестку? Что вы можете предложить для усиления взаимного доверия и формирования нового управленческого подхода к решению актуальных государственных и общественных задач?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Формирование эффективных команд для преобразований в регионах должно идти по нескольким направлениям. Это и кооптация перспективных политиков в решение социальных проблем в регионах через муниципальные и региональные выборы и последующее их участие в работе представительных органов. Это и активизация работы общественных палат и общественных советов при государственных органах. Это и улучшение системы формирования кадрового резерва государственных органов и формирование региональных конкурсов отбора талантливых управленцев. Социальная архитектура сможет быть инструментом воплощения в жизнь требований и чаяний граждан при условии улучшения обратной связи между властью и бизнесом, властью и обычными гражданами. Для этого нужно перезапустить процедуру публичных (общественных) слушаний, сделать её реальным инструментом влияния заинтересованных акторов на планируемые преобразования. Планируемые проекты не должны чинить значительные неудобства гражданам в ходе их реализации, в противном случае социальное проектирование приведёт к росту общественного недовольства и протестной активности. Учёт мнения граждан должен также осуществляться через местные референдумы, опросы (что уже эффективно функционирует в рамках программ благоустройства), и, конечно, главным инструментом оценки предлагаемых проектов и их итогов должны быть честные выборы. Социальная архитектура должна вобрать в себя идеи и концепции, предлагаемые значительным числом талантливых и перспективных общественников, экологов, представителей бизнеса, власти, профсоюзов, эти идеи должны отвечать современным реалиям и получать поддержку граждан; тогда механизмы социальной архитектуры покажут наибольшую эффективность.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората Смоленского государственного университета, лектор общества «Знание»

Вызовы современной России требуют не только обновления институтов, но и формирования новой управленческой логики — такой, в центре которой стоит человек как субъект изменений. Именно это и отражает концепция социальной архитектуры, обсуждённая на ПМЭФ. Как подчеркнул Президент Владимир Путин, «самое главное — это доверие граждан». Без него невозможна реализация ни одного значимого проекта. Сегодня доверие строится не на лозунгах, а на результатах: удобная среда, доступ к качественному образованию, медицине, возможностям самореализации.

В Смоленской области под руководством губернатора Василия Анохина уже внедряются элементы социальной архитектуры — через проекты поддержки молодёжи, целевого образования, инициативного бюджетирования, работу с сообществами и «Госуслуги. Решаем вместе». Чтобы такие практики стали устойчивыми, требуется межсекторное сотрудничество: вузов, НКО, органов власти и бизнеса. Только действуя как одна команда, можно добиться изменений не на бумаге, а в жизни конкретных людей.

Необходима подготовка кадров новой формации — с компетенциями в области проектного управления, социологии, публичной коммуникации. Интеграция этих подходов в кадровые треки и образовательные программы, поддержка региональных проектных офисов, использование лучших муниципальных практик — вот путь к системному запуску механизмов «социальной архитектуры». А регионы вроде Смоленской области вполне способны стать флагманами этого процесса.