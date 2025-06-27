Президент России Владимир Путин отметил интенсивное развитие межвузовских связей между Россией и Беларусью, особо подчеркнув роль Смоленской области

На XII Форуме регионов России и Беларуси Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам форума особо отметил Смоленскую область как регион, активно развивающий межвузовское сотрудничество с Республикой Беларусь.

Владимир Путин подчеркнул, что белорусские студенты получают высшее образование не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в ряде других российских городов, включая Великий Новгород, Смоленск, Белгород, Тольятти и Брянск. Он сообщил, что в настоящее время в российских вузах обучается порядка 13 тысяч граждан Белоруссии.

Напомним, делегация Смоленской области во главе с Губернатором Василием Анохиным принимает участие в работе XII форума регионов России и Беларуси. Мероприятие проходит в Нижнем Новгороде. Тема форума: «Молодежь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства».