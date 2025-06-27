﻿Анохин: Профессиональный футбол в Смоленской области будет развиваться на новом уровне

Губернатор Василий Анохин встретился с президентом Федерации футбола региона, ректором Смоленского государственного медицинского университета Романом Козловым. Стороны обсудили планы и согласовали план действий.



Теперь профессиональный футбол в Смоленской области будет развиваться на новом уровне, сообщил глава региона.

«Начнём работу с улучшения инфраструктуры и поддержки тренеров, многие из которых помнят славные победы таких клубов, как «Искра», «Кристалл» или «Днепр». В перспективе смоляне смогут добиваться высоких результатов на известном для всех жителей региона стадионе «Спартак»», – отметил Василий Анохин.

После долгих лет пребывания в частных руках стадион «Спартак» вернулся в областную собственность. Его будут реконструировать. Территория стадиона обследована, работы по проектированию планируется начать этой осенью.



Кроме того, отметил губернатор, внимание будет уделено детскому, юношескому, молодёжному, ветеранскому и женскому футболу: комплексный подход позволит увидеть полные трибуны на стадионах и вдохновить сотни детей и взрослых заниматься футболом.

«Есть немало примеров, когда уроженцы нашей области становились передовыми спортсменами на федеральном уровне, важно этот опыт возродить», – подчеркнул губернатор.



В завершение встречи Василий Анохин поблагодарил Романа Козлова за энтузиазм и готовность к развитию футбола на Смоленщине, отметив, что правительство области окажет необходимую поддержку.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората Смоленского государственного университета, лектор общества «Знание»

Решение о системной перезагрузке смоленского футбола — это не просто жест политической воли, а продуманная управленческая стратегия, основанная на точной оценке социальных и инфраструктурных запросов региона. Возвращение стадиона «Спартак» в собственность области открывает возможности для его качественной реконструкции, превращения в точку притяжения и символ возрождения массового спорта. В этом контексте важно, что на уровне руководства региона найдено понимание: развитие спорта — это не имиджевая акция, а инвестиция в долгосрочную социальную стабильность и здоровье населения.

Губернатор Василий Анохин делает акцент на комплексном подходе: речь идёт не только о поддержке профессиональных команд, но и о полноценной вертикали — от детско-юношеских секций до ветеранских и женских лиг. Такой подход соответствует современным тенденциям спортивного планирования и опирается на лучшие региональные практики.

Когда Смоленской области удастся реализовать задуманное — регион станет примером того, как спортивная инфраструктура и тренерские кадры могут быть восстановлены и масштабированы без создания с нуля, но за счёт грамотного управления и вовлечения местных сообществ.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Смоленский футбол имеет богатую историю, и самое главное, местные футбольные команды всегда пользовались большой популярностью у болельщиков. Футбольный клуб “Искра” (Смоленск) в 1985 году вышел в полуфинал Кубка СССР. Футбольный клуб “Кристалл ” (Смоленск) в 1995 году обыграл в товарищеском матче московский “Спартак” со счётом 3:0, в 1998 году реально боролся за выход в Высший дивизион, заняв в Первом дивизионе 4 место, а в 2000 году “Кристалл” тренировал Курбан Бердыев, впоследствии ставший чемпионом России с казанским “Рубином” и обыгрывавший с ним в Лиге чемпионов “Барселону”, в штабе “Кристалла” тогда работал и тренер вратарей нынешней сборной России по футболу Виталий Кафанов. Стадион “Спартак” в те годы собирал аншлаги, на стадион шли толпы болельщиков, в огромном радиусе от стадиона перед матчем негде было поставить автомобиль. В 1998-2002 году в Ярцево также существовал профессиональный футбольный клуб “Оазис”. В связи с изменением приоритетов и со сменой управленческой команды региона в 2002 году финансирование смоленского футбола было сокращено, средства перенаправлены на строительство Ледового дворца. Однако и в дальнейшем футбольные команды “Днепр”, ЦРФСО, ФК “Смоленск” и ФК “Красный”, существовавшие в разные годы, радовали болельщиков своей игрой.

По настоящему кризисная ситуация в смоленском футболе сложилась в 2021 году, когда последний профессиональный футбольный клуб региона — ФК “Смоленск” снялся с соревнований. Во многом сказались длительные коронавирусные ограничение на посещение матчей болельщиками. С тех пор Смоленская область остаётся без профессиональной футбольной команды.

Конечно же, эту ситуацию нужно менять. Необходим комплексный подход к работе, взаимодействие между региональными властями, частными спонсорами и местным футбольным сообществом. Радует, что предпринимаются некоторые шаги в этом направлении. Во-первых, стадион “Спартак” теперь уже однозначно сохранит спортивную направленность. Это важно для смолян: объект возводился смолянами буквально всем миром, и когда он перешёл из собственности профсоюзов в частную собственность владельцев из другого региона, была угроза его перепрофилирования и утраты объектом спортивного назначения. Да и простой объекта привел к обветшанию инфраструктуры. Теперь ситуация должна измениться к лучшему. Во-вторых, вселяет надежду то, что наконец решился вопрос с избранием нового Президента федерации футбола Смоленской области, которым стал Роман Козлов, что должно привести к активизации работы в сфере возрождения футбола на Смоленщине. В-третьих, ряд клубов Смоленской области (ФК “Университет спорта”, ФК “Днепр”) постепенно набирают опыт для выступления на более высоком уровне. В-четвертых, есть основания полагать, что в случае подачи заявки в РФС на участие команды от Смоленской области будет более серьёзный подход к соблюдению требований по лицензированию (особенно в части футбольной инфраструктуры), наличию региональной поддержки и устойчивости финансирования, чем это имело место ранее. Надеюсь, что постепенно в регионе будет выстроен комплексный подход к развитию профессионального футбола, который также создаст новые возможности для выпускников спортивных школ региона принять участие в профессиональных футбольных соревнованиях, выступая за профессиональный футбольный клуб из Смоленска.