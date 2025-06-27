﻿В смоленской глубинке производят элитную говядину

Министр сельского хозяйства и продовольствия Смоленской области Екатерина Ефремова вместе с руководителем федеральной ассоциации «Народный фермер» Стасом Санкеевым провели рабочий визит на производственные площадки компании «Наша Житница» в Гагаринском округе.

Предприятие ведёт свою деятельность с 2013 года и является одним из крупнейших агропромышленных комплексов региона. Оно специализируется на выращивании зерновых культур и создании замкнутого цикла производства: здесь полностью формируют собственную кормовую базу для откорма крупного рогатого скота. На сегодняшний день в хозяйстве содержится до 2 000 голов, а кормовые площади позволяют в перспективе увеличивать поголовье в 10 раз.

Особое внимание уделяется качеству кормов: каждую партию анализируют в лаборатории и корректируют рационы в зависимости от погодных условий и потребностей скота.

Уникальность компании заключена в собственном мясоперерабатывающем цехе, где производится говядина, включая премиальный сегмент – мраморные стейки. Специалисты компании применяют современные технологии откорма, позволяющие получать продукт высокого качества даже на животных, не обладающих изначально выраженным генетическим потенциалом.

«Грамотное управление, современные технологии и внимание к качеству позволяют производить продукцию, способную конкурировать на самом высоком уровне. Такие предприятия, безусловно, способствуют повышению продовольственной безопасности и развитию сельских территорий. Поддержка таких инициатив – вклад в экономическую стабильность нашего региона», – заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Гости ознакомились с процессом производства, оценили уровень автоматизации и внедрение современных агротехнологий. Руководство компании поделилось опытом работы на непростом рынке, отметив важность поддержки со стороны государства и объединения фермеров в кооперативы для качественной заготовки кормов.

Екатерина Ефремова подчеркнула значимость подобных хозяйств для развития региона: «Замкнутый цикл производства, передовые методы откорма, фокус на качестве и безопасности – всё это формирует новый стандарт для агропромышленного комплекса Смоленской области. Поддержка таких предприятий – наш приоритет».

По итогам встречи стороны наметили новые направления работы и обозначили меры поддержки, которые позволят «Нашей Житнице» укрепить свои позиции и выйти на новые рынки с продукцией премиального качества.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората Смоленского государственного университета, лектор общества «Знание»

Пример компании «Наша Житница» в Гагаринском округе Смоленской области наглядно демонстрирует, каким должен быть современный агропромышленный комплекс: замкнутый производственный цикл, акцент на высокотехнологичные методы откорма, лабораторный контроль кормов и выпуск продукции премиум-класса. Именно такие предприятия формируют новую экономику регионов, обеспечивая продовольственную безопасность и создавая рабочие места в сельской местности.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин справедливо отметил, что поддержка подобных инициатив — это вклад в устойчивое развитие региона. Инициативы в агросекторе, особенно те, что идут в ногу с технологиями и стандартами качества, соответствуют и курсу, обозначенному Президентом России Владимиром Путиным: усиливать роль несырьевого экспорта и добиваться технологического суверенитета в ключевых отраслях.

Сегодня, когда регионы конкурируют не только товарами, но и подходами к развитию, Смоленщина задаёт верный вектор: кооперация фермеров, модернизация агропредприятий и расширение доступа на внутренние и внешние рынки — это основа устойчивой сельской экономики. Опыт «Нашей Житницы» должен стать флагманским кейсом для всех, кто развивает сельское хозяйство в России.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Агропромышленный комплекс компании “Наша Житница” в Гагаринском районе — отличный пример эффективно организованного сельскохозяйственного производства. Предприятие функционирует с 2013 года, когда началось производство зерна, основные выращиваемые культуры — это озимая и яровая пшеница, овёс и ячмень; со временем были созданы элеваторный комплекс, полный цикл зернообработки. А с 2016 года “Наша житница” запустила мясной проект по производству говядины. Очень важно, что к настоящему времени предприятие перешло к замкнутому циклу производства, которое включает в себя все стадии — от формирования кормовой базы до переработки мяса, включая производство в премиальном сегменте — мраморных стейков. Важным конкурентным преимуществом компании “Наша житница” является выгодное географическое положение — ферма находится всего в 30 км от трассы М1 «Беларусь», 80км от трассы М9 «Балтия» и 200 км от Москвы, что позволяет обеспечить бесперебойные поставки в кратчайшие сроки. Рынки сбыта, включая Московскую агломерацию, Смоленск, Гагарин и Ржев находятся недалеко от производственной площадки, что обеспечивает удобную логистику. При этом зерновая продукция реализуется по всей части европейской части России, компания входит в число крупнейших производителей зерна. Агропромышленный комплекс сертифицирован как семеноводческое хозяйство. Производство говядины сертифицировано по ХАССПу (система обеспечения безопасности при производстве продуктов и оказании услуг общественного питания).

При этом у компании есть большой потенциал для дальнейшего развития: можно рассмотреть возможность экспорта зерна. Однако для этого в условиях некоторого предполагаемого падения экспорта в 2025 году по сравнению с показателями 2024 года было бы целесообразно ввести меры государственной поддержки экспорта, например, по модели Казахстана, где в текущем году посчитали возможным поддержать экспортёров зерна государственными субсидиями. Кроме того, “Наша житница” могла бы рассмотреть возможность расширения спектра культур, например, начать выращивать рожь, поскольку цены на данную культуру за год выросли на 70%, а посевные площади под неё упали, что может принести её производителям дополнительную рентабельность. Конечно, государство должно расширить помощь таким перспективным и эффективным предприятиям, как “Наша житница”. Так, например, Минсельхоз планирует увеличить размер субсидии на закупку сельхозтехники, что очень актуально для сельхозпроизводителей. Могут быть акутальны и закупки сельхозпродукции в интервенционные фонды, и поставки ГСМ по льготным ценам. В случае донастройки мер поддержки такие предприятия, как “Наша житница” сторицей вернут меры поддержки в бюджет через рост сбора налогов вследствие роста объёмов производства, а потребители смогут приобретать качественную продукцию по доступным ценам. Очень важно, что продукция растениеводства “Нашей житницы” ежегодно получает декларацию соответствия согласно Евразийскому экономическому союзу. Для выхода на экспортные рынки особенно важно обеспечить подтверждение соответсвия качества продукции высоким “зелёным” экологическим стандартам. Отмечу также, что менеджмент компании указывает на важность объединения фермеров в кооперативы для качественной заготовки кормов — это позволит обеспечить необходимую специализацию производства и улучшить возможности сбыта продукции по разумным ценам, что поддержит рентабельность предприятий, и государство обязано поддержать такие инициативы.