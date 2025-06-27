﻿Смолянам напомнили о мерах поддержки участников СВО и их семей



В Смоленской области действует порядка 50 региональных мер поддержки граждан, которые проходят военную службу в зоне специальной военной операции, и их семей. Об основных из них напомнили в региональном Министерстве социального развития.

Напомним, при заключении контракта на военную службу в Смоленской области предоставляется единоразовая выплата в размере 1,2 млн рублей. Кроме того, граждане, заключившие контракт на военную службу, получают возможность списать долги по кредитам до 10 млн. рублей. В свою очередь, смоляне, оказывающие содействие в подготовке кандидата к заключению контракта с Минобороны России, могут получить 100 тысяч рублей.

Важно отметить, что стало проще получить справку о том, что военнослужащий участвует или участвовал в специальной военной операции. Теперь это можно сделать на Госуслугах или в любом филиале МФЦ Смоленской области, имея при себе только паспорт и СНИЛС. Срок предоставления услуги – 4 рабочих дня (срок может быть продлён на 30 календарных дней, если потребуется уточнить сведения).

Отметим, что в этом году губернатор Василий Анохин внес изменения в указ о мерах поддержки членов семей смоленских участников СВО. Теперь воспользоваться ими могут семьи сотрудников ряда силовых ведомств, которые принимали участие или продолжают участвовать в специальной военной операции, а также семьи участников СВО из частных военных компаний (при наличии удостоверения ветерана боевых действий, выданного в период проведения СВО). Соцподдержка семьям предоставляется бессрочно.

Также распоряжением главы региона с июня во всех медицинских организациях Смоленской области стартовала акция «Время СВОих», в рамках которой каждую неделю по вторникам и средам с 10:00 до 13:00 участники специальной военной операции смогут получить первичную медико-санитарную помощь без очереди и предварительной записи. У них будет возможность проконсультироваться у узкопрофильных специалистов, провести диагностические и лабораторные исследования.

В регионе также формируется система спортивной адаптации участников специальной военной операции, получивших травмы в зоне боевых действий. Для них организованы сеансы лечебной гимнастики, специальные тренировки по тяжелой атлетике, стрельбе, хоккею и плаванию. Занятия для ветеранов специальной военной операции проводят квалифицированные тренеры в Смоленске, Вязьме, Ельне и Гагарине.

Для родственников всех участников СВО функционирует специальная платформа «Za Добро», внедрена социальная дисконтная карта «Zа Добро». В Смоленской области по поручению Президента России Владимира Путина также открыт региональный филиал Фонда «Защитники Отечества» (г. Смоленск, ул. Кловская, 13), специалисты которого занимаются поддержкой ветеранов СВО и членов их семей в части персонального сопровождения по всем возникающим вопросам.

С полным перечнем мер поддержки участников СВО в сферах соцзащиты, здравоохранения, образования, трудоустройства, ЖКХ и других можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

«Наша задача поддерживать защитников Отечества и окружить вниманием их семьи. Важное направление – реабилитация и ресоциализация участников СВО, помощь в трудоустройстве и учебе. С февраля реализуем образовательную программу «Герои СВОего времени. Смоленск» для подготовки управленцев из числа участников специальной военной операции. Кроме того, запустили новый трек программы для бойцов без высшего образования. В зависимости от конкретного запроса защитнику Отечества помогут найти новое место работы, открыть свой бизнес, пройти переобучение или получить образование», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.