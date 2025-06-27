﻿Татьяна Березина: «Достигнутые договоренности на Петербургском форуме дают возможности для развития молодых профессионалов»

Исполняющая обязанности директора Гагаринского многопрофильного колледжа поделилась своим мнением по поводу прошедших на Петербургском международном экономическом форуме переговоров между делегацией Правительства Смоленской области и дивизионом «Свет» Группы компаний VARTON.
Напомним, Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел переговоры по дальнейшему сотрудничеству с исполнительным директором дивизиона «Свет» Группы компаний VARTON Сергеем Мордавченковым.
В рамках договоренностей на новый этап модернизации выйдет гагаринский производитель промышленного светотехнического оборудования. Завод наладит выпуск уличных и архитектурных светильников, прожекторов, осветительного оборудования для ЖКХ, торговых и общественных пространств. Ожидается, что производственные мощности при этом вырастут до 200 тысяч единиц в год. Объем инвестиций, требующийся для этой работы, — 500 миллионов рублей, 250 из которых уже вложены в реализацию проекта.
По словам Татьяны Березиной, Гагаринский многопрофильный колледж плодотворно сотрудничает со светотехническим заводом. Одним из основных векторов их совместной работы является подготовка высокопрофессиональных кадров.
«Совсем недавно мы открыли в колледже новую специальность «Автоматические системы управления» (квалификация «Техник»). Хочу отметить, что наш колледж — единственный в регионе, где ведется обучение по данному направлению. Эту специальность мы открыли после глубокого анализа рынка труда по востребованным профессиям в регионе, — рассказывает руководитель Гагаринского многопрофильного колледжа, — Мы очень плотно взаимодействуем с предприятием по подготовке специалистов. Например, в рамках целевого обучения завод содействует внедрению новых образовательных программ в нашем колледже».
Татьяна Березина выразила надежду на то, что дальнейшая трансформация завода положительно отразится и на развитии колледжа.
«Открытие в нашем колледже новой специальности «Автоматические системы управления — это стратегический шаг, направленный на удовлетворение растущего спроса на квалифицированных специалистов в области автоматизации. Обучение таких специалистов в стенах нашего учреждения позволит подготовить квалифицированных специалистов для местных работодателей», — подчеркнула Татьяна Березина.
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