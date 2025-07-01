Губернатор Василий Анохин: «На таких Героев как Александр Бичаев должна равняться наша молодёжь»﻿





Сегодня завершилась регистрация участников соревнований по спортивному ориентированию, посвящённых памяти Героя России, гвардии старшего лейтенанта Александра Бичаева, погибшего в зоне специальной военной операции при исполнении служебного долга.

Эти соревнования являются продолжением спортивного пути Героя, который увлекался лыжным спортом, бегом, спортивным ориентированием. Они пройдут с 3 по 6 июля на территории национального парка «Смоленское Поозерье», на озере Рытое по дисциплинам: «Кросс-спринт», «Кросс-классика», «Кросс-многодневный».

«Герой Российской Федерации старший лейтенант Александр Олегович Бичаев доказал, что любовь к Родине и воля к Победе сильнее смерти. В ожесточённом бою ценой жизни он спас своих боевых товарищей – геройский поступок настоящего мужчины и русского офицера, — отмечает Губернатор Василий Анохин. – На таких людях держится русская земля, и наша святая обязанность – сохранить память о них для будущих поколений, чтобы молодёжь знала с кого брать пример и на кого равняться в своих делах и поступках».

Александр Бичаев был грамотным командиром, надёжным боевым товарищем, целеустремлённым человеком и отличным спортсменом. В 2020 году он привёл свою команду ВДВ к победе во Всероссийском и Международном этапах армейского конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо».

Ожидается, что на старт выйдут более 500 человек. Регистрацию онлайн уже прошли спортсмены из Смоленской, Брянской, Псковской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Белгородской Московской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь.

Справочно:

Программа соревнования:

3 июля – заезд участников, комиссия по допуску, тренировочный полигон

4 июля – старт в 12:00 по дисциплине «кросс-спринт (лесной-укороченная классика)», открытие соревнований в 16:30

5 июля – старт в 11:00 по дисциплине — «кросс-классика»

6 июля – старт в 10:00 по дисциплине — «кросс-многодневный», награждение победителей, отъезд команд.

Фото: https://rabochy-put.ru/