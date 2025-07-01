Губернатор Василий Анохин – о поддержке целевиков

У абитуриентов начинается ответственный и волнительный период – поступление в вузы и колледжи. Именно сейчас они делают один из важных шагов в своей жизни – выбирают профессиональный путь. Понимаю, насколько важно поддержать ребят. Мы развиваем программу целевого обучения, предоставляя молодым людям возможности для успешного старта карьеры.



В этом году на портале «Работа России» смоленские работодатели разместили более 1500 предложений о целевых договорах для школьников, планирующих поступление в колледжи и вузы региона. Это возможность получить качественное образование и гарантированное трудоустройство после окончания учебы.



По итогам 2024 года Смоленская область вошла в число лидеров по количеству заключенных целевых договоров в рамках приемной кампании. Более 800 ребят стали «целевиками», обеспечив себе гарантированные рабочие места в будущем, а также дополнительную стипендию, общежитие и другие меры поддержки.



В этом году мы приняли решение повысить дополнительные стипендии от Правительства области для студентов-целевиков, заключивших договоры с областными или муниципальными учреждениями:



• Для студентов вузов 1-3 курсов: с 3 тыс. до 5 тыс. руб.;

• Для студентов предпоследнего курса: с 4 тыс. до 7 тыс. руб.;

• Для выпускников: с 5 тыс. до 10 тыс. руб.



Для студентов колледжей и техникумов выплаты также возросли:



• С 3 до 5 тыс. руб. для невыпускных курсов;

• До 6 тыс. руб. для выпускников.



Кроме того, студенты, набравшие более 90 баллов на ЕГЭ и заключившие договор целевого обучения с бюджетными организациями Смоленской области, будут получать повышенные выплаты:



• 10 тыс. руб. для студентов 1-3 курсов;

• 15 тыс. для предпоследнего курса;

• 20 тыс. для выпускников.

Студенты-целевики, которые решили стать учителями физики и математики, химии и биологии, будут получать ежемесячные выплаты:

• 15 тыс. руб. для студентов 1-3 курсов;

• 22 тыс. для предпоследнего курса;

• 30 тыс. для выпускников.

Также целевики при трудоустройстве на отдельные должности в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта смогут получить выплаты до 1 млн руб. на первоначальный взнос по ипотеке по окончании обучения, а учителя физики, математики, химии и биологии – до 2 млн руб.

Ознакомиться со всеми предложениями в рамках целевого обучения можно на портале «Работа России». (https://trudvsem.ru/target-education/search) Желаю удачи при поступлении, верьте в свои силы!