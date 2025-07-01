Губернатор Василий Анохин: Развитие села – это планомерная работа

Комфортными и безопасными должны быть условия для жизни как в городах, так и в сельской местности. Создавать и совершенствовать их помогает федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Она реализуется при поддержке Минсельхоза России и направлена на улучшение жизни в сельской местности.

В 2024 году мы реализовали ряд проектов в 15 муниципальных округах: построили многоквартирные и индивидуальные жилые дома в Дорогобужском, Сафоновском, Руднянском и Глинковском округах, установили новые детские и спортивные площадки, благоустроили ряд территорий для отдыха.

В этом году приобретем 76 квартир в новых домах в Починке и Рудне. В них заедут люди, работающие на наших предприятиях, в школах и детских садах, больницах, в учреждениях социального обслуживания, культуры и спорта. Возведем индивидуальные дома: четыре – в Хиславичах и пять – в Угре. Смоляне получат жилье по договору найма на период работы. После пяти лет проживания его можно выкупить по цене, не превышающей 10% от стоимости, а через 10 лет – всего за 1%.

В этом году вместе со смоленским бизнесом начали реконструкцию дороги к деревне Ворошилово Починковского округа. Вместо старой гравийной дороги здесь появится новая асфальтированная. Это обеспечит безопасный и удобный проезд, в том числе для школьных автобусов.

Важно, чтобы в селах были современные места для отдыха и занятий спортом. Построили детскую площадку в деревне Бараново Сафоновского округа. Несколько новых детских и спортивных площадок появятся в Велижском, Гагаринском, Починковском, Смоленском и других округах. Запланировали ремонт дворовых проездов, тротуаров и уличного освещения.

Развитие села – это постоянная, планомерная работа. Важно сделать все необходимое, чтобы люди стремились жить и работать в селах и малых городах, создавали семьи, растили детей и вместе с нами развивали регион.