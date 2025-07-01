﻿Василий Анохин: «Делаем всё для того, чтобы память о героической истории Смоленской земли оставалась живой»



В Смоленской области активно развивается патриотический туризм, о чём сообщила «Российская газета», отметив, что недавно на федеральном уровне Смоленск был признан лучшим городом России по этому направлению.

В год 80-летия Победы для школьников, организованных групп и автопутешественников были разработаны новые программы поездок по местам воинской славы.

Пять маршрутов Смоленской области, связанных с военной историей, получили высокую оценку Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Минэкономразвития России – «Благодарная Россия героям 1812 года», «Вдоль линии фронта», «Война – жесточе нету слова», «Город русской славы» и «Отдав за Родину сердца…». Они доступны как для самостоятельного прохождения, так и для поездок через туроператоров.

«Смоленская земля пропитана героической историей. Со времён средневековья она была и до наших дней остаётся пограничьем России, где совершали подвиги наши предки, стоявшие на западных рубежах Отечества. Поэтому регион делает всё для того, чтобы память о них оставалась живой, чтобы и жители и гости Смоленщины, особенно дети и молодёжь, могли погрузиться в эту славную историю, проникнуться несгибаемым духом смолян», — подчёркивает Губернатор Василий Анохин.

В настоящее время, благодаря гранту «Движения первых» в регионе разрабатывают уникальный пешеходный маршрут «Дорогой детей войны», большая часть которого пройдёт по территории национального парка «Смоленское Поозерье». Его участники познакомятся с историей легендарной партизанской операции 1942 года, когда из оккупированных районов области были выведены и спасены от фашистской неволи несколько тысяч детей. В рамках проекта планируют исследовать и обозначить тропы, обустроить стоянки и установить информационные стенды, а также провести полевые экспедиции и конкурс краеведов. Он завершится к ноябрю 2025 года.

Совместно с белорусскими коллегами разработаны трансграничные маршруты, объединяющие Россию и Беларусь. Туристам предлагаются не только стандартные, но и костюмированные экскурсии, интерактивные форматы.

Особое внимание в регионе уделяется развитию туристской инфраструктуры. Так, в национальном парке обустраивают новые экскурсионные тропы, посвященные партизанскому движению, а в Вязьме можно посетить необычный «Музей неизвестного солдата», созданный на основе материалов, собранных поисковыми отрядами Центра «Долг».

Специально для удобства граждан на Белорусском вокзале в Москве открыт туристско-информационный центр региона, где можно узнать буквально всё о путешествиях по Смоленской области, почерпнуть сведения о достопримечательностях для самостоятельного туризма и приобрести смоленскую сувенирную продукцию.