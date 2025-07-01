﻿В Смоленской области объявили победителей регионального этапа Международной конкурс-премии «КАРДО» VIII



В Смоленске состоялся региональный этап Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» VIII президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победители отбора представят свой регион на гранд-финале в Ставрополе. Призовой фонд VIII сезона – 7 000 000 рублей.

Региональный этап премии «КАРДО»состоялсяна скейт-парке СГУС. Соревнования прошли по нескольким направлениям: скейтбординг, трюковой самокат, ВМХ, ГРАФФИТИ, хип-хоп, брейкинг. Соревнования посетили более 500 зрителей и 200 участников. За ходом их выступлений болельщики наблюдали не только на площадке, но и в социальных сетях.

«Премия «КАРДО» VIII президентской платформы «Россия – страна возможностей» стал не только площадкой для соревнований, но и важным событием для культурной жизни региона. Это мероприятие способствует популяризации уличной культуры и привлечению молодежи к активным видам спорта, формированию здорового образа жизни и развитию творческих способностей», – прокомментировала заместитель Начальника Главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско патриотическому воспитанию Светлана Александровна Рассоленко.

По итогам соревнований были определены победители, которые отправятся представлять регион на гранд-финале конкурс — премии «КАРДО» в Ставрополе:

Баран Валерий – направление «Хип-хоп»

– направление «Хип-хоп» Корольков Михаил – направление «Брейкинг»

– направление «Брейкинг» Святохо Александр – направление «Граффити»

– направление «Граффити» Авдеев Алексей – направление «BMX»

– направление «BMX» Мирзоев Владислав – направление «Трюковой самокат»

– направление «Трюковой самокат» Миначев Иван – направление «Скейтбординг»

«В этом году соревнования были под вопросом, банально опасно проводить их под дождём, но приняли решение дождаться хорошей погоды и были правы. Из года в год растёт уровень спортсменов, появляются участники не только из муниципальных образований, но даже из Беларуси. Судьям было действительно сложно, но смогли определить шесть лучших ребят, которые получат путёвки «под ключ» на гранд-финал», – поделился амбассадор премии «КАРДО» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Смоленской области Михаил Корольков.

Мероприятие проводится при поддержке Молодежного центра «Пушкинский», Правительства Смоленской области и президентской платформы «Россия – страна возможностей», партнерами в этом году стали сервис «Самокат», банк «ВТБ», vr-арена «Avatar arena», пиццерия «ПиццаФабрика», кибер-арена «COLIZEUM» на Крупской, 30Б, магазин «appzone.co», кофейня «Like Coffee», АНО «Творческая лаборатория «Создавай»».

«Такие мероприятия позволяют поддерживать талантливых представителей уличной культуры и спорта. Премия создана специально для тех, кто готов проявить себя, раскрыть свой потенциал. Участие в конкурсе позволит получить признание среди профессионалов и энтузиастов своего дела, получить новый опыт и знания от ведущих специалистов различных направлений, завести интересные и полезные знакомства и продвинуться в профессиональном развитии. Желаю каждому участнику удачи и больших побед», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

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