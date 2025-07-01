﻿Смоленские школьники представят ЦФО на Всероссийских соревнованиях детско-юношеского движения «Школа безопасности»

В Липецкой области подвели итоги межрегионального этапа соревнований. За победу боролись 36 сборных из 18 субъектов Центрального федерального округа.

Смоленскую область представили две команды – в старшей и младшей возрастных группах. Ребята занимаются на базе областного Центра туризма, краеведения и спорта под руководством опытных наставников: Алексея Сергеевича Борисова, Евгении Петровны Листратенковой, Валентины Игоревны Борисовой и Ольги Викторовны Нестеровой.

В течение шести дней юные смоляне успешно справлялись с конкурсными испытаниями: прошли полосу препятствий и маршрут выживания, провели поисково-спасательные работы, участвовали в пожарной эстафете и творческом конкурсе. По итогам соревнований старшая команда Смоленской области одержала уверенную победу и заняла первое место, младшая – показала достойный результат, войдя в десятку сильнейших.

Теперь сборная региона в старшей возрастной группе представит ЦФО на Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности», которые пройдут с 1 по 10 августа в Пензенской области.

«Поздравляю ребят и их наставников с блестящей победой. Такие результаты – показатель системной работы и высокой дисциплины. Уверен, и на Всероссийском этапе наши ребята покажут себя достойно», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.