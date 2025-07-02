В Смоленской области вводят новый специальный налоговый режим для малого бизнеса﻿

В ходе 19-го заседания Смоленской областной Думы депутаты приняли проект областного закона, внесенный Губернатором Василием Анохиным, предусматривающий введение автоматизированной упрощенной системы налогообложения на территории Смоленской области (АвтоУСН).

Введение АвтоУСН направлено на создание более комфортных условий для ведения малого бизнеса. Данный режим рассчитан на предпринимателей со средней численностью работников до 5 человек и годовым доходом не более 60 млн рублей в год.

Основные преимущества АвтоУСН:

— предпринимателям не нужно будет сдавать налоговые декларации и самостоятельно считать налоги — все расчёты будет производить налоговая служба;

— вести учет доходов и расходов можно будет онлайн – в личном кабинете налогоплательщика;

— предприниматели освобождаются от уплаты страховых взносов, при этом пенсионные права и социальное страхование будут формироваться за счет бюджетных средств.

Новый налоговый режим будет действовать с 1 октября 2025 года, переход на него осуществляется на добровольной основе.

«Введение на территории Смоленской области автоматизированной упрощенной системы налогообложения – это еще один важный шаг в сторону создания комфортных условий для малого бизнеса. Мы рассчитываем, что эта инициатива получит поддержку бизнеса и станет дополнительным стимулом для экономического роста в регионе», – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.