губернатор Василий Анохин – о программе временного трудоустройства подростков

в смоленской области стремятся сделать летние каникулы для юных смолян не только временем отдыха, но и возможностью получить первый трудовой опыт. Здесь реализуется программа временного трудоустройства молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет.

Занятость школьников организуем в рамках областной программы при поддержке Минтруда. Для ребят это возможность не только заработать, но и приобрести трудовые навыки.

– В 2025 году участниками программы станут более 3400 подростков. В этом году на временные работы уже трудоустроено порядка 1830 школьников, большинство – в образовательных учреждениях. Рабочие места организованы на базе школ, учреждений дополнительного образования, центров творчества. Также школьники трудятся на предприятиях в промышленной и коммунальной сферах. Ребята работают вожатыми, помощниками по благоустройству, операторами контактных центров и на других направлениях, – рассказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Чтобы подать заявление на временное трудоустройство, подростку или его родителям нужно обратиться в Центр занятости населения. Это можно сделать лично или через цифровую платформу «Работа России». Специалисты помогут подобрать подходящее место работы с учетом интересов и возраста.