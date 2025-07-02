Губернатор Василий Анохин провел штаб по ликвидации последствий непогоды

Сильные дожди, грозы и порывистый ветер стали причиной значительных перебоев в электроснабжении по всему региону. В режиме видеоконференции Губернатор Смоленской области Василий Анохин провёл оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды и возобновлению подачи электроэнергии для жителей Смоленской области.

На данный момент в этой работе задействовано 78 бригад «Смоленскэнерго», в составе которых 299 специалистов и 127 единиц спецтехники. Применяем резервные источники электроснабжения в Ельнинском, Рославльском и Угранском округах. За последние три дня поступило 4331 обращение о нарушениях в электроснабжении. Сейчас без электричества остаются порядка 870 человек в 34 населенных пунктах.

Все обращения к главам округов и другим организациям прорабатываются ответственными ведомствами. Аварийно-восстановительные работы продолжатся. Оперативный штаб будет контролировать ситуацию до полного восстановления электроснабжения.

– Уважаемые смоляне, прикладываем все усилия, чтобы как можно скорее вернуть свет в ваши дома. Спасибо за терпение и понимание! – написал В.Н. Анохин в соцсетях.