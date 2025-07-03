Александр Станьков: «Каждый ответственен за соблюдение информационной безопасности»

1 июля Смоленская областная Дума утвердила изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области».

Документ инициирован Губернатором Василием Анохиным и направлен на установление ответственности за неисполнение его указов, принятых для реализации решений оперативного штаба, созданного в регионах по поручению Президента страны.

Областной закон устанавливает штрафы за несоблюдение ограничений на распространение информации о беспилотниках ВСУ, последствиях их применений, работе ПВО и РЭБ, местах охраны объектов топливно-энергетического комплекса, связи, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, мостов, расположении военных и иных критически важных объектов.

По словам председателя комитета областной Думы по законности и правопорядку Александра Станькова, принятый закон подчеркивает ответственность каждого гражданина за соблюдение информационной безопасности: «Распространение этих сведений может нанести непоправимый ущерб обороноспособности и создать прямую угрозу жизни смолян. К сожалению, некоторые граждане беспечно относятся к данному вопросу. Последствия утечки этих данных критичны, ведь наш коварный и безжалостный противник готов использовать любую возможность, чтобы наносить удары, в том числе, по мирному населению.

Очень важно сохранять бдительность и понимать, что мы должны действовать сообща для защиты от внешних угроз. Призываю граждан с пониманием отнестись к этим ограничениям и неукоснительно их соблюдать ради безопасности жителей нашего региона».

За неисполнение указов Губернатора законом установлен следующий размер административных штрафов: для граждан — в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 80 до 100 тысяч рублей.

Фото: Смоленская областная Дума