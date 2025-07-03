Более 19 тысяч смолян оставили обращения через ПОС в 2025 году﻿

В 2025 году с помощью Платформы обратной связи свои обращения оставили 19 823 смолянина.

ПОС – удобная цифровая платформа для эффективного решения городских проблем и прямой канал связи с ответственными ведомствами. С помощью сервиса также проводят голосования, прямые эфиры с органами власти, участвуют в опросах и в публичных слушаниях.

В этом году чаще всего жители региона обращались через ПОС по темам электронной записи на приём к врачам, благоустройства, медицины, ремонта дорог и многоквартирных домов.

Больше всего сообщений граждан отработали региональное министерство здравоохранения, ГЖИ, министерство транспорта и дорожного хозяйства. Что касается муниципалитетов, то обращения чаще всего поступали на исполнение в город Смоленск, а также в Смоленский и Вяземский округа.

«В прошлом году Смоленская область оказалась в числе лидеров среди регионов по качеству обратной связи с населением. Сотрудники профильных региональных и муниципальных ведомств ответили более чем на 30 тысяч обращений смолян. Уже с начала 2025 года жители региона оставили почти 20 тысяч обращений через ПОС. Это говорит о том, что платформа обратной связи становится всё более востребованным инструментом для диалога между жителями и властью», – подчеркнул губернатор Василий Анохин.

Оставить своё обращение можно по ссылке: https://clck.ru/3Mob5Q.