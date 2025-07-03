В Смоленской области освободили ветеранов боевых действий от транспортного налога

В рамках 19-го заседания Смоленской областной Думы региональные парламентарии приняли проект областного закона, внесенный Губернатором Василием Анохиным и предусматривающий освобождение от уплаты транспортного налога ветеранов и инвалидов боевых действий.

Эта льгота будет действовать в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно.

Всего же в регионе действует порядка 50 мер социальной поддержки для участников СВО и их семей. Это бесплатное предоставление земельных участков в собственность или единовременная денежная выплата взамен, проведение медицинской реабилитации, санаторно-курортное лечение, содействие в поиске работы и др.

«Этот областной закон – результат совместной работы Правительства региона и областной Думы. Мы стремимся сделать всё необходимое, чтобы создавать комфортные условия для жизни наших ветеранов, которые внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности и благополучия нашей страны», – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Большое внимание власти региона уделяют адаптации и социализации защитников, которые возвращаются с фронта. Губернатор Василий Анохин неоднократно подчеркивал необходимость помогать бывшим участникам СВО в адаптации к мирной жизни, в том числе с учебой и работой. В регионе реализуется программа «Герои СВОего времени. Смоленск» для подготовки управленцев из числа участников специальной военной операции. Также запущен новый трек образовательной программы, предполагающий участие бойцов без высшего образования.