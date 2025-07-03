Стартовал Всероссийский конкурс по созданию комиксов с использованием технологий искусственного интеллекта Comic-AI Challenge

В июне 2025 года Автономная некоммерческая организация Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» запустила Всероссийский конкурс Comic-AI Challenge, направленный на развитие цифровых компетенций среди учащихся средних профессиональных образовательных учреждений и школьников 8-11 классов.

Мероприятие проводится в логике реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, утвержденной Указом от 10.10.2019 №490 с изменениями от 15.02.2024 г.

Конкурс предоставляет участникам возможность освоить основы программирования на языке Python, изучить принципы работы с технологиями искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения, а также применить полученные знания на практике, выполнив интересную креативную задачу – создать собственный цифровой комикс, разработав свою собственную нейросеть или используя существующие ИИ.

Участие в конкурсе является бесплатным. Все этапы, включая финальный проходят в онлайн-формате.

Официальный сайт конкурса challenge.braim.org/landing/ai.

Призовой фонд конкурса составляет 100 000 рублей. Лучшие работы будут рекомендованы к публикации в ведущих российских издательствах. Все участники, успешно завершившие образовательную программу, получат соответствующие сертификаты.

Регистрация участников и образовательный этап уже доступны и продлятся до 31 августа. Практическая часть по созданию комиксов пройдёт с 1 по 20 сентября. Итоги конкурса будут подведены до 29 сентября 2025 года.

Для получения дополнительной информации просим обращаться в пресс-службу АНО ЦРИТ «ИТ-Планета» по телефону +7 (499) 703-39-49 или электронной почте info@world-it-planet.org.Оценили 0 человекПоказать список поделившихся

