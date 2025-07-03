﻿Василий Анохин: «Побратимские связи россиян и белорусов – стержень Союзного государства»



Братские и партнёрские отношения между городами Смоленской области и регионов Республики Беларусь продолжают укрепляться.

Соглашение о побратимских связях на днях заключили Вязьма и город Бобруйск Могилёвской области, что открывает новые возможности для кооперации практически по всем направлениям – в экономике, социальной сфере, науке, культуре, спорте, туризме, а, главное, в общении между людьми.

Как отметил Губернатор Василий Анохин, именно взаимодействие на уровне местных органов власти лежит в основе стратегического сотрудничества наших стран, создавая условия для развития интеграционных процессов: «Побратимские связи россиян и белорусов – стержень Союзного государства. Смоляне всегда жили в дружбе и добрососедстве с братьями-белорусами, показывая яркие примеры народной дипломатии, успешной реализации значимых гуманитарных, инвестиционных, творческих проектов, которые реально способствуют повышению качества жизни граждан. Такое сотрудничество действительно безгранично».

Делегация Вяземского муниципального округа посетила Бобруйск в дни празднования 81-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 638-й годовщины образования города. В рамках деловой программы вязьмичи познакомились с промышленным потенциалом Бобруйска, опытом работы по созданию спортивных и детских площадок во дворах многоквартирных домов, деятельностью учреждений образования, а также обсудили вопросы, связанные с функционированием муниципалитета в различных сферах.