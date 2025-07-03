﻿Смоленская область получит почти 127 миллионов рублей на создание молодёжных центров

Смоленская область получит почти 127 миллионов рублей из федерального бюджета на создание в 2026 году молодёжного центра «Витамин» в Вязьме и молодёжного пространства «Энергия» в Гагарине. Об этом стало известно по результатам конкурса «Регион для молодых», вошедшего в национальный проект «Молодёжь и дети».

«Уверен, что обе площадки станут настоящими центрами притяжения для активных и инициативных молодых людей. Финансирование будет направлено на ремонт и оснащение центров, проведение мероприятий областного уровня», – отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

За последние два года на Смоленщине открыли молодёжный центр «Пушкинский» в Смоленске и обновили центр в Ярцеве. За это время в этих центрах организовано почти 240 мероприятий, объединивших более 85 тысяч молодых людей.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората Смоленского государственного университета, лектор общества «Знание»

Федеральная поддержка проектов «Витамин» и «Энергия» — это признание системной работы Смоленской области в сфере молодежной политики. Важно, что губернатор Василий Анохин не ограничивается точечными инициативами, а выстраивает целую инфраструктуру возможностей для молодёжи — от создания пространств для самореализации до поддержки гражданских и образовательных инициатив.

Новые центры в Вязьме и Гагарине станут не просто местом досуга, а настоящими социальными лифтами для молодых людей. Они позволят вовлечь тысячи школьников и студентов в добровольчество, проектную деятельность, развитие soft skills и лидерских компетенций. Это логичное продолжение линии, которую обозначил Президент Владимир Путин: молодёжь должна чувствовать свою востребованность, иметь возможность влиять на развитие родного региона и страны.

Смоленская область уже демонстрирует, как с опорой на федеральную повестку можно строить эффективную молодежную инфраструктуру: более 85 тысяч участников мероприятий за два года — это показатель не только охвата, но и доверия со стороны молодого поколения.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Для того, чтобы молодые люди желали учиться и работать в небольших муниципалитетах, государство должно создавать там привлекательные рабочие места, социальную инфраструктуру и возможности для досуга. Федеральный конкурс “Регион для молодых” очень важен для российских регионов, поскольку позволяет привлечь федеральное финансирование для обновления материальной базы молодёжной инфраструктуры в малых и средних городах и в сёлах. 26 июня 2025 года на итоговом заседании коллегии Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежи) объявили результаты всероссийского конкурса «Регион для молодых» , который входит в национальный проект «Молодёжи и дети», запущенный по поручению президента России Владимира Путина. В этом году в очный этап программы «Регион для молодых» прошло рекордное количество заявок — от 79 регионов России. Победителями стали 43 региона. Это говорит о том, что на конкурс выделено достаточно большое финансирование, в число победителей может войти большое число проектов, и у каждой поданной заявки есть реальные шансы на успех.

Отлично, что Смоленская область вошла в число победителей конкурса “Регион для молодых”, и следует надеяться, что после доведения средств в следующем году ещё два муниципалитета Смоленской области получат новые современные пространства для молодёжи, которые будут пользоваться у неё большим спросом и, возможно, будут также привлекать молодёжь из соседних муниципалитетов, где такие пространства пока ещё не созданы.