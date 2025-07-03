﻿Смолян приглашают на всероссийский молодежный образовательный форум «Область будущего»

В сентябре этого года в Липецкой области состоится второй всероссийский образовательный форум «Область будущего», который объединит молодых людей интересующихся IT-технологиями. Ожидается, что мероприятие посетит более 20 тысяч участников со всей страны и зарубежья.

В этом году форум пройдёт в формате четырех тематических смен. Его откроет смена «IT-ГОРОД», которая пройдет в период со 2 по 6 сентября и объединит два трека: «Первые в IT-ГОРОДЕ» (возраст участников от 14 до 17 лет) и «IT- ГОРОД» (от 18 до 35 лет). Здесь смогут проявить себя молодые люди, желающие реализоваться в программировании и разработке приложений, специалисты в области дата-сайентист, дата-инженеры и аналитики, Python и Java-разработчики, представители киберспортивных организаций и дисциплин, а также специалисты кибербезопасности и начинающие разработчики социально-ориентированных IT-инструментов.

Вторая смена «IT-ИСКУССТВО», которая пройдет с 9 по 13 сентября, включит в себя треки «Первые в IT-ИСКУССТВЕ» (участники от 14 до 17 лет) и «IT-ИСКУССТВО» (от 18 до 35 лет). В них будут задействованы представители цифрового искусства, индустрии дизайна виртуальных миров, VR/AR – разработчики, веб-дизайнеры, графические дизайнеры, моушн-дизайнеры, геймдизайнеры.

Третья смена «Цифровая трансформация государственной молодежной политики» – пройдет 16 — 18 сентября. Она будет направлены на разработку цифровых решений и сервисов для работы с молодежью.

Заключительная четвертая смена по программе «Сколтех» состоится 21 — 23 сентября и будет включать в себя образовательный интенсив от экспертов в области современных технологий и научных разработок. В рамках программы также будут рассмотрены подходы к формированию региональной модели данных единого цифрового профиля молодого человека.

Участниками третьей и четвертой смен станут молодые люди от 14 до 35 лет, представляющие IT-сообщества, специалисты сферы информационных технологий, студенты профильных направлений, интересующиеся современными разработками в сфере IT.

Для ребят в возрасте 14 – 17 лет в рамках каждой смены будут предусмотрены отдельные треки, адаптированные под возраст и уровень подготовки.

Перед началом форума участники смогут оформить заявки на грантовый конкурс Росмолодёжи, что даст им возможность получить до 1 миллиона рублей на реализацию своего проекта. Подать заявку на участие в «Области будущего»,можно на платформе Росмолодёжь.Форумы.

Напомним, что смоляне одержали победу на первом Международном молодёжном ИТ-форуме «Свой код», прошедшем в прошлом году в Смоленке. Они стали лидерами по общему количеству первых и призовых мест среди 500 участников из 55 регионов России и Беларуси.

Как отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин, процесс совершенствования ИТ-инфраструктуры невозможен без молодых, талантливых квалифицированных специалистов. Их поддержка — в приоритете регионального Правительства.