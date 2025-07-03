﻿Судебные приставы взыскали 18 млн рублей в пользу белорусского соцфонда﻿

Сотрудники специализированного отделения по Смоленской области ГМУ ФССП России взыскали 18 млн рублей в пользу Витебского областного управления Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

Исполнительное производство возбуждено в отношении фирмы, занимающейся оптовой торговлей электротехническим оборудованием. Несмотря на серьезные обороты, предприятие годами игнорировало свои финансовые обязательства перед белорусскими партнерами.

«Наши сотрудники действовали быстро и профессионально. Судебный пристав установил, что в собственности должника-компании находятся два автомобиля Mercedes-Benz, Hyundai Staria и автобус. Он немедленно принял обеспечительные меры и запретил регистрационные действия в отношении транспортных средств. Компания больше не могла ни продать автомобили, ни переоформить их», — разъясняет Оксана Лебедева, начальник регионального спецотделения ГМУ ФССП России.

Руководству компании сообщили, что дальнейшее уклонение от исполнения судебного акта может повлечь дополнительные санкции в виде принудительной реализации имущества. Результат не заставил себя ждать: всю сумму задолженности перечислили взыскателю в кратчайшие сроки.

В очередной раз судебные приставы ГМУ ФССП России доказали свою эффективную работу. На этот раз — уже на международном уровне.