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﻿Судебные приставы взыскали 18 млн рублей в пользу белорусского соцфонда﻿

03.07.2025

Сотрудники специализированного отделения по Смоленской области ГМУ ФССП России взыскали 18 млн рублей в пользу Витебского областного управления Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

         Исполнительное производство возбуждено в отношении фирмы,                  занимающейся оптовой торговлей электротехническим оборудованием.                    Несмотря на серьезные обороты, предприятие годами игнорировало свои финансовые обязательства перед белорусскими партнерами.

         «Наши сотрудники действовали быстро и профессионально. Судебный пристав установил, что в собственности должника-компании находятся два            автомобиля Mercedes-Benz, Hyundai Staria и автобус. Он немедленно принял обеспечительные меры и запретил регистрационные действия в отношении транспортных средств. Компания больше не могла ни продать автомобили, ни переоформить их», — разъясняет Оксана Лебедева, начальник регионального спецотделения ГМУ ФССП России.

         Руководству компании сообщили, что дальнейшее уклонение                             от исполнения судебного акта может повлечь дополнительные санкции в виде принудительной реализации имущества. Результат не заставил себя ждать: всю сумму задолженности перечислили взыскателю в кратчайшие сроки.

         В очередной раз судебные приставы ГМУ ФССП России доказали свою эффективную работу. На этот раз — уже на международном уровне.

Опубликовано в категории Приоритеты

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