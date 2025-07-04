Артем Малащенков: Съемка БПЛА — прямая помощь врагу

Ранее Смоленская областная Дума утвердила изменения в областной закон «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области», инициированные Губернатором Василием Анохиным. Документ направлен на установление административной ответственности за неисполнение указов Губернатора, принятых во исполнение решений оперативного штаба, который был создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.

Областной закон, в частности, устанавливает штрафы за несоблюдение ограничений на распространение информации о беспилотниках ВСУ, последствиях их применений, работе ПВО и РЭБ, местах охраны объектов топливно-энергетического комплекса, связи, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, мостов, расположении военных и иных критически важных объектов. Размер административных штрафов: для граждан — в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 80 до 100 тысяч рублей.

Смоленский сенатор, координатор проекта «Единой России» «Всё для фронта» рассказал, к каким последствиям может привести съемка беспилотников :

«Последняя массированная атака вражеских беспилотных летательных аппаратов на Смоленск была синхронизирована еще и с информационной атакой со стороны противника. Иностранные спецслужбы запускали в сети фейки об эффективной работе украинских БПЛА, чтобы посеять в обществе тревогу и панику. Эти фейки подхватывали жители и размещали у себя в социальных сетях.

Наши враги, безусловно, мониторят социальные сети, ищут как раз эти видео. По кадрам они могут понять, насколько, например, эффективно работает наш РЭБ и вносить коррективы. Могут увидеть на видео работу наших зенитчиков и определить районы базирования ПВО. И, например, во время следующей атаки вполне возможно враги сработают более эффективно.

Поэтому я уверен, что этот закон, первое, ограничит панику среди населения, второе, ограничит доступ к дополнительной информации врагу».

Фото: Артем Малащенков