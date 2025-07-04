Баня с «изюминкой»

Глава муниципального округа Александр Царев встретился с подрядчиком, выполняющим работы по капитальному ремонту городской бани на ул. Ленина. Об этом он сообщил в соцсетях.

– В настоящее время завершен ремонт кровли, продолжается ремонт фасада здания. Темпы работ интенсивные, их сроками и качеством остался удовлетворен. Также на встрече обсудили вопрос замены электропроводки в здании. Изначально в проект эти работы включены не были, – написал Александр Анатольевич.

Кроме того, в помещении городской бани с отдельным входом со стороны улицы Ленина планируется реализовать проект по созданию сувенирной лавки и гончарной мастерской для гостей города и привлечения туристов.

Баня является важным социальным объектом. Это не только место места для гигиенических процедур, но и центр общения и отдыха. А теперь подчеркнет местный колорит и самобытность.

Подготовила Раиса Александрова

Фото пресс-службы Администрации муниципального коруга «Сафоновский район»