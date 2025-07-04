Особенная миссия Ивановых

«Путь наш долог и тернист, но мы все преодолеем! Ведь этот путь и есть сама жизнь», – так сформулировала свое жизненное кредо жительница нашего города Вера Иванова.
Судьба Веры и ее мужа Романа оказалась непростой: они воспитывают особенного ребенка, заботясь о его развитии, окружая его любовью. Их сыну Ивану 25 июня исполнилось 10 лет. Жизнь родителей во многом зависит от его интересов, от необходимости развития заложенных способностей, потребностей, стремлений. «Он уникален! И эту уникальную способность, его «изюмину» надо найти и помочь проявить ее», – убеждены мама и папа Вани.
В этом году по итогам VI Всероссийской премии для родителей детей с инвалидностью «Особенное счастье» Вера Иванова была награждена Дипломом в номинации «За участие родителей в инклюзивном образовании». Этот проект, созданный в Астрахани, служит поддержкой и признанием заслуг семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, поощряет успешные практики по улучшению качества жизни таких детей. Награждение лауреатов премии из года в год проводят в июле к Дню семьи, любви и верности.
Беззаботное время молодости
Вера и Роман познакомились в студенческие годы, когда учились в Вятской государственной сельскохозяйственной академии в городе Кирове. Молодой человек оказывал знаки внимания симпатичной девушке, бывшей одной из самых успешных студенток. Вера за особые успехи в учении по окончании школы была награждена серебряной медалью. Она неоднократно побеждала в различных конкурсах, по итогам одного из них даже получила в награду путевку для туристической поездки в Грецию. В академии училась на бюджетном отделении экономического факультета по специальности «Менеджмент организации». Знакомство с Романом привнесло в ее жизнь ощущение радости, легкости и ожидание счастья. Когда мама поинтересовалась отношением дочери к молодому человеку, Вера произнесла: «Мне с ним легко и весело».
Путём испытаний
Они поженились 15 лет назад. Первое время жили и работали в городе Усинске республики Коми, потом в Чебоксарах. В 2014 году переехали в Сафоново, где родители Романа купили квартиру (это их родной город, в свое время они уехали отсюда на стройки Севера). Спустя пять лет после свадьбы у Веры и Романа родился сын Ванечка, в котором они души не чают. Сынишка вовремя начал гулить, издавая то радостные, то требовательные звуки, сделал первые шаги… В два года малыша повели в детский сад «Красная шапочка» и вскоре обнаружились особенности его поведения. Ванюшка играл сам с собой, отдельно от других, что насторожило родителей и воспитателей. С ребенком начал заниматься частный дефектолог-логопед. Спустя год супруги повели сына на занятия артикуляционной гимнастикой с элементами логопедического массажа и на пластилинографию – для развития мелкой моторики рук.
– Ребенок вел себя по-разному: был момент, когда он дословно пересказывал сказки, а потом случилась полная потеря речи. Это было ударом, – рассказала Вера Ивановна при встрече.
И тогда родители были вынуждены начать с нуля. В 2019 году, в возрасте около четырех лет, Ваню признали инвалидом. Вместе с мамой он ездил в реабилитационный центр «Вишенки» на занятия со специалистами. Возвращаясь в Сафоново, шел в детсадовскую группу, к воспитанникам которой по-прежнему не проявлял интереса. Правда, когда дети начинали шуметь, Ваня успокаивал их, вскакивая с места: «Всем тихо!». Близкие обратили внимание на зацикленность ребенка на цифрах, буквах, различных алфавитах, причем, не только русских. Его не интересовали обычные игрушки: машинки, пирамидки, кубики и прочее.
В первый класс средней школы № 9 Ваня Иванов пошел одновременно со своими сверстниками. От предложения остаться еще на год в дошкольном учреждении родители отказались, опасаясь, что ребенку будет некомфортно с незнакомыми воспитателями и детьми. В первом полугодии Ваня занимался один на один с учителем, а во втором посещал уроки в классе. Некоторые дети были знакомы ему по детскому саду, что положительно влияло на общение. Но в учебе он отставал и сильно отвлекался. Предметы давались не все, полюбил математику и английский язык. Остальные давались со слезами. Испытывая трудности в пересказе и непонимании смысла прочитанного текста, невзлюбил литературу, русский язык и окружающий мир.
Об устройстве на работу в связи со сложившимся положением Вере пришлось забыть. Муж тем временем был индивидуальным предпринимателем, открыл магазин «Страна чудес», в котором покупатели могли приобрести товары для рукоделия и багеты.
Очередное испытание выпало на долю Веры Ивановны, когда ей сообщили о поставленном диагнозе: онкология. Мужа не сломило и это известие, он по-прежнему был поддержкой и опорой: занимался с сыном, возил жену на лечение, забирал из больницы домой. С 2021 по 2022 год снова прошла длительное тяжелое лечение. Осмысление пережитого пришло позже: «Некоторым людям дается такой опыт, чтобы заново почувствовать вкус жизни».
Подзарядка оптимизмом
Даже став инвалидом, она не впала в депрессию, не ушла в свои проблемы. С улыбкой признается, что оптимизмом подзаряжает муж. Вера Ивановна устраивается сейчас на дистанционную работу в компанию «Данила-мастер». Надеется, что у нее получится совмещать трудовую деятельность с воспитанием сынишки. «Не могу себе позволить опустить руки, лишить ребенка позитивных эмоций, необходимых для развития, – призналась моя собеседница. – В какой-то период я считала мужа равнодушным к выпавшим на мою долю испытаниям. А потом поняла: он переживает не меньше, однако находит в себе силы подбодрить, успокоить. Ухаживая за двумя больными людьми, он не позволил себе сорваться, сказать грубое слово».
Приезжая в «Вишенки» за женой и сыном, он умудряется заряжать позитивом детей вокруг себя. Ребятишки просят: «Папа Рома, забери нас к себе!».
К дню рождения жены старается подготовить сюрпризы: однажды украсил магазин фотографиями, забавными поздравлениями. А в прошлом году, подключив искусственный интеллект, сочинил и записал песню «Вера моя».
Магазин «Страна чудес» пришлось закрыть, когда заболела жена. Этот период их жизни был, пожалуй, самым сложным. Выход подсказали в отделе социальной защиты, предложив заключить социальный контракт. На выделенные средства Роман закупил оборудование. На Авито и на своей страничке в соцсетях опубликовал объявления с предложением изготовить сувенирную продукцию: значки, магниты, кружки, футболки. В маленьком городе хорошо работает сарафанное радио; люди узнавали друг от друга о возможности изготовления эксклюзивного сувенира или футболок для спортивной команды. Оказались востребованными призы для картингистов, мотокроссменов. Роман успевал подружиться с заказчиками, по их приглашению отправлялся семьей на соревнования, убеждаясь, что организаторами выступают в основном энтузиасты. На мотокроссе в Крапивке даже Ваня пришел в восторг он захватывающей борьбы, то и дело восклицая: «Вау!». Возможно, ребенок считывал эмоции родителей, бурно болеющих за обретенных друзей.
Выходные в этой семье расписаны на несколько недель вперед. И ребенок, и взрослые любят постигать новое в путешествиях. За рулем автомобиля чаще всего бывает папа, иногда он доверяет управлять машиной маме. Путь-дорожка Ивановых пролегает то в Свято-Троицкий Болдин мужской монастырь, то в Алексино, то в Хмелиту, то на Богородицкое поле под Вязьмой, где погребены погибшие в Вяземском котле защитники Родины…
Один из рисунков Вани находится на стенде в Центральном парке нашего города, где размещены детские работы, посвященные 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ежегодно стенды обновляют по заказу учредителей базы отдыха «Попутный ветер». Кстати, на этой базе Ивановым удалось побывать благодаря сотрудничеству ее руководства с организацией «Планета дружбы», объединяющей детей-инвалидов, их родителей и молодых инвалидов. Вера и Роман с благодарностью отзываются об энтузиазме основателя руководителя «Планеты дружбы» Ирины Толстых. Именно ее стараниями и при поддержке спонсоров особенным деткам удается побывать на мастер-классах, молодым инвалидам – на соревнованиях по паралимпийским видам спорта. Через эту организацию Ивановы познакомились с тренером по бочче колясочником Евгением Павлюченковым. В его секции занимаются инвалиды-колясочники, есть больные аутизмом. Неплохих результатов в этом виде спорта добивается Ваня Иванов.
«Нужно уметь ужать свои интересы, не пожалеть времени и сил для развития ребенка», – один из непреложных законов родителей этого мальчика. Доказательств сказанному предостаточно. Например, Вера с Романом вместе с сыном могут в новогоднюю ночь сконструировать из имеющихся в доме коробок костюм Трансформера, могут принять участие в благотворительной акции «Белый цветок», подключиться к сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО…
– В рисунках Ивана отражено его настроение. Сын рисует и в разных программах на телефоне. Своих персонажей он заставляет двигаться. Любит конструировать, лепить из пластилина, – рассказывает Вера, подкрепляя слова показом изображений, сделанных Иваном. – У него получается своя мультяшная Вселенная имени Вани.
Верь в себя!
Пролистывая фото в соцсетях, я еще раз убедилась в насыщенной жизни этой неразлучной семьи, успевшей посетить Сканди-Парк, зооферму «Мой мир», шоу трансформеров и не собирающейся на этом останавливаться.
Не случайно судьба свела воедино двух сильных духом людей – Романа и Веру. Словно ненароком женщина сказала, что каждый человек должен оправдывать данное ему при рождении имя:
– Мне говорят: «Верь в себя, ты же ВЕРА!» Мне кажется, я должна это сделать, если люди в меня верят. Это меня мотивирует. У меня есть стимул не сдаваться болезням, заниматься ребенком, вести его по жизни, понимая, что каждая позитивная эмоция идет ему на пользу.
Татьяна ГЛЯШОВА
Фото из семейного архива
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