Сафоновское благочиние выиграло областной грант на реализацию социально значимого проекта «Звон Победы»

Он направлен на укрепление духовно-нравственных ценностей и распространение знаний о традициях колокольного звона. Грантовые средства пойдут на приобретение звонницы строящегося храма Архангела Михаила в Сафонове.

В рамках проекта запланирован ряд мероприятий: мастер-класс по обучению искусству колокольного звона, паломнические поездки в Спасо-Богородицкий Одигитриевский женский монастырь, а также в Свято-Троицкий Болдин мужской монастырь, информационно-познавательный уроки в школах, фестиваль «Звон Победы».

– 80-летие Победы в Великой Отечественной войне – это знаковая дата, требующая особого внимания к сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. В годы войны колокола не только созывали людей на защиту Отечества, но и служили духовным утешением для воинов и их семей, – сказал на организационной встрече руководитель проекта, благочинный Сафоновского церковного округа иерей Серий Чайкин.

