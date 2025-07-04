Смоленские предприниматели вошли в ТОП-100 лучших в России

17 июня в Санкт-Петербурге в рамках Всероссийского форума «Мой бизнес Forum 2025» состоялось награждение сотни лучших предпринимателей страны. ТОП-100 был составлен по результатам рейтинга «Индекс дела», который представляет собой системный инструмент поддержки и оценки малого и среднего бизнеса.

Всего в рейтинге приняли участие несколько тысяч предпринимателей со всей страны. В числе лучших — четверо смоленских представителей: ИП Войтов Алексей Михайлович (международная сеть ресторанов суши и пиццы «Капибара»), ООО «Инжиниринговая компания «КОМПЛЕКС КАД», ООО «СПА» (бренд Promix) и ООО «ТРАНЗИТ-В».

Помимо основного рейтинга, в ТОП-350 лучших по России также вошли еще четыре смоленских предпринимателя: ИП Беляева Надежда Николаевна (компания «Всё посчитано»), ООО «СМОЛЭКСПРЕСС ГРУПП», ООО «ИНТЕРКАП» и ИП Нозиков Денис Михайлович (компания «Починковские колбасы»).

В специальном региональном срезе рейтинга «ТОП региона» было отмечено 8 лучших предприятий Смоленской области.

«Достижения смоленских компаний в рейтинге «Индекс дела» свидетельствуют о результатах последовательной и системной работы по поддержке предпринимательства. Мы будем и дальше создавать оптимальные условия для ведения бизнеса в регионе для обеспечения дальнейшего роста экономической активности», – прокомментировал результаты губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Фото: Министерство инвестиционного развития Смоленской области