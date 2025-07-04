﻿В Смоленской области проходит цикл военно-патриотических мероприятий «Твой выбор!»

Молодежный центр-музей имени адмирала Нахимова при поддержке Правительства Смоленской области проводит цикл военно-патриотических мероприятий «Твой выбор!». Мероприятия направлены на профориентацию допризывной молодежи для службы в Вооруженных силах РФ, силовых структурах и правоохранительных органах, а также поступления в военные и профильные ВУЗы. Участниками стали ребята возрасте от 11 до 17 лет.

Ребята проходят курсы по первой помощи и тактической медицине, огневой подготовке, стрельбе, инженерной подготовке, знакомятся с современным вооружением, узнают историю своей страны и родного края.

Запланировано посещение Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области, Управления ФСИН России по Смоленской области, музея истории полиции, музея МЧС, 25-й отдельного ордена Жукова отряда специального назначения войск Национальной гвардии Российской Федерации «Меркурий», 29-ой отдельной железнодорожной Варшавской ордена Кутузова и Красной звезды бригады, знакомство со спецификой работы 62-ой военной автомобильной инспекции (территориальной), военной комендатуры (1 разряда, г. Смоленск), Управления ФССП России по Смоленской области, подразделения ОМОН войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Кроме этого, для участников мероприятий совместно с филиалом государственного фонда «Защитники Отечества» и Областным советом ветеранов войны, труда и вооруженных сил организуются «Диалоги с Героями», проходят исторические квесты и творческие патриотические мастер-классы, акции #НашимZащитникам.

Особое внимание уделяется встречам с ветеранами и героями в рамках проекта «Диалоги с Героями». Уже состоялись первые занятия и встреча с генерал-майором Вооруженных сил Российской Федерации, председателем Смоленского областного совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил, Почетным гражданином города Смоленска Виталием Владимировичем Вовченко. Генерал-майор рассказал ребятам о своем жизненном пути, службе и опыте.

Виталий Владимирович прошел путь от штурмана самолета до заместителя командира авиационной эскадрильи по политической части. За время своей службы освоил пять типов самолётов авиации дальнего действия и стратегической авиации, в числе которых реактивные самолёты Ту-16, Ту-95, Ту-124, бомбардировщик 3М. Особый интерес у ребят вызвал личный фотоальбом, который Виталий Владимирович принес показать участникам площадки.

«Проект «Твой выбор!» – это важная инициатива, полностью соответствующая курсу, заданному Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным на укрепление патриотизма и развитие системы подготовки защитников Отечества. Именно такие программы помогают нашим ребятам осознанно выбирать свой жизненный путь, а также играют важную роль в укреплении чувства гордости за Родину», – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.