(заголовок)

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Елена Афонина: Защищать Родину от врага — это гражданский долг каждого

Директор Криволесской основной школы Шумячского округа подчеркнула важность несения контрактной службы

«В годы Великой Отечественной войны наши деды боролись с врагом. Победы ждали все: и сами воины, и мирное население. Они не смогли противостоять патриотизму и героизму советского народа. Сейчас снова наступили сложные времена, но фашистам не удалось и не удастся поработить нас. Наши парни делают все для этого. Защищать Родину от врага — это гражданский долг каждого. Те, кто может и хочет выполнить этот священный долг, могут выбрать службу по контракту. Не стоит забывать, что она даёт многочисленные льготы и социальные гарантии», — отметила Елена Афонина.

При заключении контракта на военную службу в Смоленской области предоставляется единоразовая выплата в размере 1,2 миллиона рублей. Кроме того, смоляне, которые оказывают содействие в подготовке кандидата к заключению контракта с Минобороны России, теперь могут получить 100 тысяч рублей. Граждане, заключившие контракт на военную службу, получают возможность списать долги по кредитам до 10 миллионов рублей.

Также стало проще получить справку о том, что военнослужащий участвует или участвовал в специальной военной операции. Теперь это можно сделать на «Госуслугах» или в любом филиале МФЦ Смоленской области, имея при себе только паспорт и СНИЛС. Срок предоставления услуги – четыре рабочих дня (срок может быть продлён на 30 календарных дней, если потребуется уточнить сведения).

Отметим, что губернатор Василий Анохин внёс изменения в указ о мерах поддержки членов семей смоленских участников СВО. Теперь воспользоваться ими могут семьи сотрудников ряда силовых ведомств, которые принимали участие или продолжают участвовать в специальной военной операции, а также на семьи участников СВО из частных военных компаний (при наличии удостоверения ветерана боевых действий, выданного в период проведения СВО). Всего же в регионе действует 49 мер социальной поддержки для участников СВО и их семей. Соцподдержка семьям предоставляется бессрочно.

Для родственников всех участников СВО функционирует специальная платформа «Za Добро», внедрена социальная дисконтная карта «Zа Добро». В Смоленской области по поручению президента Владимира Путина также открыт региональный филиал фонда «Защитники Отечества» (г. Смоленск, ул. Кловская, 13), специалисты которого занимаются поддержкой ветеранов СВО и членов их семей в части персонального сопровождения по всем возникающим вопросам.

Подать заявку на службу по контракту можно в личном кабинете на сайте Минобороны России или едином портале «Госуслуг». Подробную информацию о службе по контракту можно узнать на официальном сайте и по телефону «117».

Кроме того, жители Сафоновского округа могут обратиться в военкомат: ул. Советская, д. 4 и по телефонам: 8(48142) 4-13-01, 4-33-92. Также информация размещена в социальных сетях.