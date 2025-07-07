В Смоленской области ввели более 3 км сетей водоснабжения по программе ФРТ

В Смоленской области продолжается работа по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Один из задействованных в ней эффективных инструментов – программа с участием финансовой поддержки Фонда развития территорий.

«В том числе в деревне Сычевка Монастырщинского района с опережением графика завершили капитальный ремонт 3,6 км водопроводных сетей. Для жителей этого населенного пункта проект очень важный. Качество водоснабжения улучшилось для всех жителей села — 300 человек. В целом по этой программе с момента ее старта в 2023 году в Смоленской области ввели в эксплуатацию 5 котельных, водозабор, а также 212,9 км инженерных сетей. Благодаря этому качество коммунальных услуг улучшилось для свыше 80 тыс. жителей региона», — отметил Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Сейчас в регионе продолжаются работы на других объектах, включенных в эту программу. Их планируется завершить до конца года.

«В деревне Селезни Велижского района полным ходом идет строительство газовой котельной. Планируется, что уже в следующем отопительном сезоне она обеспечит стабильным теплоснабжением 1,2 тыс. человек. Также в муниципалитетах региона продолжаются строительно-монтажные работы по обновлению более 44 км сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения», – сказал губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Работа по этой программе ведется по поручению Президента по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области, состоявшегося в 2023 году. Оператор программы – Фонд развития территорий.

Фото : www.admin-smolensk.ru