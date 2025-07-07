﻿В Смоленске состоялся «Бал выпускников – 2025»



В Лопатинском саду прошла торжественная церемония чествования лучших выпускников системы среднего профессионального образования Смоленской области «Бал выпускников – 2025».

Отметим, что в этом году более 5 тысяч выпускников региональной системы СПО получили дипломы, 445 из которых — «красные».

На торжественной церемонии дипломы с «отличием» выпускникам вручила министр образования и науки Смоленской области Дина Хнычева.

Также были награждены лучшие выпускники учебных учреждений среднего профессионального образования, которые за время обучения показали не только отличные знания, но и активно проявляли себя в конкурсах профессионального мастерства, научно-технических, образовательных проектах, социально значимых мероприятиях.

С напутственной речью к ребятам обратилась заместитель председателя Правительства Смоленской области Вита Хомутова, а педагогический состав смоленской системы среднего профессионального образования в качестве поздравления подготовил для своих воспитанников хореографический номер.

«Бал выпускников» продолжился концертом кавер-группы «КИВИ». На протяжении всего торжества работала фотозона, где выпускники могли сделать фото на память со своими однокурсниками, преподавателями, родителями и друзьями.

«От всей души поздравляю наших талантливых выпускников и уважаемых педагогов! Среднее профессиональное образование — фундамент нашей экономики и будущего региона. Я призываю вас оставаться учиться и работать здесь, развивать наши предприятия, делиться знаниями и опытом. Успех каждого из вас — вклад в процветание родного края. Впереди много перспектив и больших целей, пусть ваша мечта ведет вас к победам», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.