В разгар летнего туристического сезона мы провели исследование и выяснили, кто чаще всего выбирает Смоленскую область для отдыха

Город-герой Смоленск становится всё более популярным направлением среди туристов со всей России и ближнего зарубежья.

Удобное расположение всего в 400 километрах от Москвы делает Смоленск особенно привлекательным для жителей столицы и Подмосковья. Сюда также приезжают гости из Санкт-Петербурга, соседних регионов — Брянской, Калужской и Тверской областей, а также из Витебска и Минска.

Чаще всего наш город посещают семьи с детьми в возрасте от 30 до 45 лет. Как правило они знакомятся с историческими достопримечательностями, посещают музеи и парки. Пожилые туристы, чей возраст превышает 55 лет, едут по патриотическим причинам. Молодёжь и студенты (18–30 лет) чаще приезжают на выходные.

Гости Смоленска с удовольствием посещают Талашкино, Катынский мемориал, Новоспасское и Гнездово. Многие совмещают поездку в Смоленск с посещением Витебска. Туристы любят фотографировать старинную архитектуру и живописные городские панорамы, знакомятся с местной кухней.

Большинство гостей проводят в Смоленске 1–2 дня, хотя всё чаще можно встретить путешественников, которые остаются на 2–3 дня. За это время они успевают не только осмотреть основные достопримечательности, но и посетить загородные места.

Анализ расходов туристов показал, что за два дня пребывания в среднем на одного человека приходится: на проживание уходит 4–8 тысяч рублей, на питание — 2–3 тысячи рублей, на музеи и экскурсии — от 600 до 2000 рублей, на сувениры — 1–1,5 тысячи рублей. Таким образом, средний бюджет двухдневного путешествия составляет около 10–15 тысяч рублей.

«Для нас важно не только развивать туристическую инфраструктуру, но и дарить гостям незабываемые эмоции от пребывания на Смоленской земле. Мы рады всем, кто выбирает наш регион для путешествий, и делаем всё, чтобы эти поездки стали яркими страницами в жизни каждого посетителя», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.