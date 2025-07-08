Гид по саморазвитию

РПройдите простое самотестирование, оцените свои интеллектуальные способности и получите мгновенный доступ к бесплатным практикам для развития гибких навыков будущего. CVCODE – это ваш личный гид по саморазвитию, основанный на искусственном интеллекте и знаниях экспертов.

Система анализирует ваши результаты и предлагает бесплатные упражнения из нашей библиотеки с 60+ навыками будущего.

Чтобы начать свой путь к успеху, зарегистрируйтесь на cvcode.ru через ВКонтакте, e-mail или телефон и получите мгновенный доступ к миру возможностей.

По словам директора ООО «Социальный код» Артема Аментеса,

CVCODE – это больше, чем просто система тестирования. Это инструмент, который дает каждому возможность раскрыть свой потенциал, обрести уверенность в своих силах и построить успешную карьеру. «Наша миссия – сделать профессиональное самоопределение доступным для всех», – подчеркивает

Артем Аментес. Благодаря запатентованной технологии CVCODE и опыту работы с тысячами пользователей платформа успешно применяется в корпоративном

и государственном HR-секторе для оценки и развития ключевых компетенций сотрудников.

Проект реализуется компанией «Социальный код», по итогам отбора «Обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики» находится на лидерской поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ).