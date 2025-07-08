Почему семейные люди счастливее? Отвечает психолог Сеченовского Университета

Завтра, 8 июля — День семьи, любви и верности в России.Что выбрать, чтобы жить долго и счастливо, – традиционную семью или тотальную свободу одиночки? За чем будущее – за классическим союзом мужчины и женщины или за сологамией, браком человека с самим собой? В День семьи, любви и верности мы обратились к науке – поговорили с Ольгой Смирниковой, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры педагогики и медицинской психологии Института психолого-социальной работы Сеченовского Университета.

Секрет счастья

В 1938 году в Гарвардском университете в США началось исследование, которое потом назовут самым длинным в истории университета. На протяжении 75 лет ученые наблюдали за жизнью 724 мужчин – чтобы проследить, что же все-таки более всего влияет на здоровье и счастье человека. Половину участников составляли выпускники Гарварда, половину – люди из бедных районов Бостона. Ежегодно с ними беседовали, проводили тестирование, измеряли их медицинские показатели, брали интервью у их детей, родственников, друзей.

Исследователи собрали и изучили огромное количество информации. Профессор Роберт Уолдингер, который на тот момент руководил проектом, заявил, что секрет здоровья и счастья раскрыт. Близкие отношения! Причем решающую роль играет не количество, а качество отношений. Благополучная, поддерживающая, согревающая связь с партнером «тянет» нас наверх, к процветанию, сохраняют здоровье, в том числе здоровье нашего мозга.

Что такое хорошие отношения

Профессор Мэтью Джонсон из Бингемтонского университета в США 20 лет подряд исследовал супружеские отношения. Завершив проект в 2021 году, он заключил, что хороший брак напрямую коррелирует с высокими показателями в таких категориях, как продолжительность жизни, физическое и психическое здоровье, доход и продуктивность на работе, воспитание счастливых детей и общая удовлетворенность жизнью.

Канадское мета-исследование, в котором поучаствовали 11 тысяч пар, в свою очередь показало, что на удовлетворенность отношениями гораздо больше влияют не личностные особенности каждого из нас, а навыки построения отношений. Как мы умеем разрешать конфликты, проявлять эмпатию, поддерживать партнера. Одна из авторов проекта Саманта Джоэл писала: «Человек, которого мы выбираем, не так важен, как отношения, которые мы с ним строим».

Но почему тогда не получается? Вроде встретили нужного человека, вроде чувства взаимны… и кажется, что «вот сейчас заживем!». В начале отношений именно так и выходит. Мы друг без дружки не можем, на волне влюбленности стараемся изо всех сил, демонстрируем партнеру «лучшую версию себя», с радостью отдаем ему все, что у нас есть… Нагрубить своей половинке, оскорбить ее? Нет, такого быть не может!

Но постепенно запас наших актерских сил иссякает. И наступает время, когда качество отношений начинает зависеть от наших умений и навыков.

Культура благополучных отношений – это готовность трудиться там, где нужно прилагать усилия. Откуда берется эта культура? Во многом из родительских семей. Когда мы видим, как коммуницируют мама с папой, бабушка с дедушкой, как они поддерживают друг друга, вместе переживают сложные времена, чем они наполняют совместное время. А если пример отрицательный?.. Нам не повезло и можно опускать руки, так? Нет. Теперь это наша сфера ответственности. Мы можем изучить вопрос и сделать свои отношения с супругом или супругой благополучными, гармоничными, наполняющими.

Все счастливые семьи счастливы одинаково?

Век от века семья меняется. Отходят на второй план общественные и финансовые причины быть вместе. Парадоксально, но именно сейчас на первое место в союзе мужчины и женщины выходят любовь, близость, крепкая эмоциональная связь. Это то, на чем держатся хорошие отношения.

Американский психолог Джон Готтман исследовал семьи на протяжении 25 лет. В своей лаборатории, которую он назвал «Лаборатория любви», или «Любовь за стеклом», он выяснял, в чем залог успешных отношений. Молодые пары вспоминали первое свидание, самые счастливые события и самые страшные ссоры. С помощью электродов у супругов отслеживали работу сердца и иные физиологические показатели. Через шесть лет с ними связывались вновь – выясняли, вместе ли они.

Профессор Готтман разделил пары на две группы: «мастера отношений» и «неудачники в отношениях». Пары из первой группы – это те, кто в общении с партнером чувствовал себя спокойно и уверенно, даже во время ссор – был бережным к своей половинке. Они сохранили брак. Пары из второй группы – те, кто во время лабораторного исследования демонстрировал крайнее напряжение – сердцебиение при внешнем спокойствии просто зашкаливало. Они разошлись. Ученый сделал вывод, что основа благополучных отношений – доверие и преданность.

Ссоримся – значит, что-то не так?

Есть распространенное заблуждение, что, если мы ссоримся, значит, в браке что-то не так. Якобы в отношениях конфликт – это признак слабости, несовместимости, того, что «характерами не сошлись». Вот и нет! Жизнь счастливой семейной пары – это не сплошные цветы и конфеты. Иногда это противостояние, ссора, конфликт. И отсутствие ссор – еще не гарантия гармонии.

«Тишь да гладь» может говорить о подавлении эмоций, страхе отвержения, уходе от проблем. Часто пары боятся конфликтов, потому что большинство из нас не учили ссориться безопасно. В родительских семьях мы могли видеть, как споры перерастают в нечто совсем неконструктивное: скандалы, угрозы, игнорирование, недельные игры в молчанку. Еще детьми мы усвоили – спорить опасно.

На самом деле конфликт – точка роста для пар. Это способ сказать: «Да, мы с тобой разные. У каждого нас есть свои потребности. Я хочу, чтобы ты услышал и понял мои потребности, и готов узнать твои. Давай договариваться!». Конфликт – это прежде всего форма диалога, в котором есть уважение, а не только напряжение.

Вместе со студентом 4-го курса Института психолого-социальной работы Сеченовского Университета Денисом Герасименко мы изучали особенности конфликтующих пар. И обнаружили, что партнеры, которые используют в конфликтах стратегии сотрудничества и компромисса, более удовлетворены отношениями, чем те, кто использует стратегии избегания, приспособления и соперничества. Молчаливые конфликты – враги отношений. Если уж мы ругаемся, то ругаться должны качественно, так, чтобы это было для нас точкой роста.

У тех, кто нацелен на сотрудничество и компромисс, более высоко выражена ассертивность – способность выражать свои чувства и потребности напрямую, сохраняя при этом уважение к партнеру. Таким людям свойственны также коммуникативная толерантность, доброжелательность и открытость новому опыту.

Вместе мы со всем справимся!

Сейчас распространены так называемые пробные браки – внешне все, как в обычной семье, а внутри? В этом году вместе со студенткой 4-го курса Института психолого-социальной работы Сеченовского Университета Владой Кравт мы исследовали молодые пары, которые живут совместно – с регистрацией и без регистрации брака.

По итогам работы с 127 респондентами мы выяснили, что у людей, которые выбрали модернизированную модель семьи – без «галочки в паспорте», уровень доверия к партнеру гораздо ниже, чем у людей, которые состоят в официальных отношениях. Вспомним профессора Готмана, который говорил, что основа близких отношений – это доверие и преданность…

Еще одно исследование – совместное со студенткой 4-го курса Института психолого-социальной работы Сеченовского Университета Александрой Полозовой – было посвящено парам, которые живут отдельно или совместно. Стремление к одиночеству, автономному существованию – еще одна современная тенденция. Кто-то считает, что так удобнее, спокойнее, здоровее.

Наше исследование показало, что уровень удовлетворения базовых психологических потребностей в отношениях гораздо выше у тех, кто живет вместе, чем у тех, кто живет порознь. Семья, отношения – это тот ресурс, который нас питает.

Соблюдение традиционных норм – вовсе не пустая формальность. Традиционная семья – это про близость, про счастье. И, даже если у тебя не было примера здоровых семейных отношений, всегда можно стать первопроходцем – построить свои. Когда партнер перестает быть твоим врагом. Когда вы вместе, несмотря ни на что. И даже если ссоритесь, то не расходитесь по разные стороны баррикад, а садитесь друг напротив друга и договариваетесь, ведь ваша цель – слушать, слышать и понимать партнера.

Человеку, чтобы чувствовать себя по-настоящему важным, нужным, любимым, нужен другой человек. С которым будут безопасные, надежные отношения, которому можно сказать: «Я точно знаю, если я протяну тебе руку, ты протянешь мне руку в ответ. Вместе мы со всем справимся».