Смолян приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России»

Приём заявок проводится через электронную форму с 15 мая по 20 сентября 2025 г. Конкурсантам необходимо снять на видео экскурсию или виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью до 10 минут.

Конкурсная комиссия определит 12 победителей в шести номинациях: «Лучший выставочный проект музея», «Лучший выставочный проект некоммерческой или бюджетной организации», «Лучший выставочный проект инициативной группы», «Творческая экскурсия по этнокультурной выставке», «Уникальный экспонат этнокультурной выставки» и «Этнокультурный выставочный проект к 80-летию Великой Победы / Году защитника Отечества».

Ещё одного победителя выберут путём онлайн-голосования пользователи интернета.

«Приглашаю всех желающих присоединиться к хорошей и правильной инициативе — IV Всероссийскому конкурсу этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России». Это отличная возможность для жителей региона, чтобы популяризировать богатое культурное наследие и народное искусство Смоленщины. Уверен, что каждый из вас сможет внести свой вклад в создание яркой и увлекательной выставки, которая привлечет внимание не только смолян, но и жителей из других регионов нашей страны», — подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Подробная информация на странице конкурса: https://ресурсныйцентр- анр.рф/russian-federation/project/virtualnyy-tur-2025