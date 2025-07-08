﻿С 7 по 13 июля проходит Неделя профилактики аллергических заболеваний, приуроченная к Всемирному дню борьбы с аллергией

Аллергия — это повышенная чувствительность организма к определённым веществам (аллергенам), которая развивается при повторном контакте. Она проявляется слезотечением, насморком, кожной сыпью, кашлем и другими симптомами. В мире от аллергии страдает около 30–40% населения.

К аллергенам относятся пыльца растений, домашняя пыль, шерсть животных, продукты питания и лекарства. В летний период особенно активна пыльца трав и амброзии — сильного аллергена. В сухую ветреную погоду риск обострения увеличивается.

Чтобы снизить риск аллергии:

— Ограничьте прогулки на улице;

— Держите окна закрытыми;

— Используйте фильтры для воздуха и сетки на окнах;

— Ежедневно проводите влажную уборку;

— После прогулки принимайте душ, меняйте одежду и промывайте глаза и нос.

Аллергия может проявляться слезотечением, чиханием, насморком, кожными высыпаниями и даже более тяжёлыми состояниями — бронхиальной астмой или анафилаксией (жизненно опасной реакцией). Часто аллергию путают с простудой или лечат неправильно, что ухудшает состояние.

Если есть подозрение на аллергию, обязательно обратитесь к врачу-аллергологу. Он проведёт обследование, назначит лечение и даст советы по уходу за домом. В случае острых реакций — незамедлительно обращайтесь за помощью.

Помните: аллергия — серьёзное заболевание. При первых симптомах не занимайтесь самолечением — обращайтесь к врачу. Главное — выявить аллерген и избегать контакта с ним для сохранения здоровья.