﻿1 июля стартовал приём заявок на первый в России конкурс авторской песни в формате музыкальной арт-терапии «Звутера»

Участниками конкурса могут стать участники СВО, члены их семей, вынужденные переселенцы, а также граждане, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Финалисты смогут записать свои песни на профессиональной студии, сняться на ТВ, выступить на большом гала-концерте. Лучшие работы будут выложены на все известные музыкальные сервисы. Также участникам будет оказана профессиональная медицинская помощь в реабилитации посттравматического синдрома. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и не имеет аналогов в стране.

Цель проекта – создать творческое пространство для самовыражения, психологической разгрузки и интеграции в общество через музыку. Участники смогут не только проявить свои таланты, но и получить профессиональную поддержку от экспертов в области психотерапии, звукозаписи, исполнительского и продюсерского мастерства.

Название проекта символично: «Звутера» происходит от древнерусского слова «звутеръ» – «звук». Это звуковая терапия, способствующая исцелению через творчество.

1 июля 2025 года стартовал прием заявок на сайте звутера.рф. Здесь же можно ознакомиться с правилами и положением конкурса.

Заявки можно отправить до 30 ноября 2025 года. До этой даты будут организованы мастер-классы, консультации в формате видеолекций от экспертов проекта.

Номинации конкурса:

— для участников до 18 лет — лучшая песня;

— для участников старше 18 лет — лучшая музыка, лучшая песня, лучший текст.

Финалистов конкурса ждут очные мастер-классы и запись песен в профессиональной студии в Тольятти. Гала-концерт конкурса пройдет в муниципальном автономном учреждении КЦ «Автоград» – одном из самых больших культурных центров Поволжья. Все финалисты примут участие в записи телепередачи на ГТРК Самара.

Эксперты конкурса:

— Михаил Андреев — заслуженный работник культуры РФ, главный эксперт проекта «Звутера».

— Владимир Салтаев, эксперт Венской академии пения, вокальный педагог звёзд российской эстрады, главный вокальный эксперт проекта «Звутера».

— Дмитрий Марфин, российский киноактёр, коуч звёзд российской эстрады по актерскому мастерству.

— Максим Вастьянов, врач — невролог, психиатр, автор песен, лауреат конкурсов «Автора!» и «Родники».

Владимир Вастьянов, автор и руководитель проекта «Звутера», шоумен, вокалист, поэт и композитор, победитель национального проекта «Родники» Олега Газманова, лауреат международного конкурса русской песни «Автора» продюсерского центра Игоря Матвиенко, директор и продюсер популярного в Поволжье ВИА «Санитары»:

«Вместе мы можем многое, и я уверен, что наш проект станет ярким примером того, как музыка и песня могут объединить людей, помочь нашим героям поделиться своими чувствами и найти силу и уверенность в себе».

Михаил Андреев, заслуженный работник культуры РФ, главный эксперт проекта «Звутера»:

«Мы готовы сделать этот проект особенным, наполнить его теплотой, искренностью и любовью к музыке и песне. Ведь они – универсальный язык, который объединяет сердца, дарит радость и исцеление. Давайте вместе поможем нашим героям и их семьям найти гармонию через творчество и самовыражение».

Прием заявок открыт с 1 июля на сайте звутера.рф.