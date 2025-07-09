Определены победители соревнований по спортивному ориентированию памяти Героя России Александра Бичаева﻿

По итогам третьих соревнований по спортивному ориентированию, посвящённых памяти Героя России, гвардии старшего лейтенанта Александра Бичаева, победу одержали 11 мужчин и 11 женщин из разных регионов России, а также Беларуси.

Спортивные состязания проходили с 3 по 6 июля на территории национального парка «Смоленское Поозерье», на обновленной стоянке озера Рытое. На старт вышли 520 спортсменов из Смоленской, Брянской, Псковской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Белгородской, Московской областей, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь.

Спортсмены соревновались в дисциплинах «Кросс-спринт», «Кросс-классика», «Кросс-многодневный».

Среди женщин победу одержали восемь смолянок: Исакова София, Борисова Екатерина, Носикова Анастасия, Силаева София, Голубева Анастасия, Горанская Анастасия, Шереметьева Анастасия, Тутынина Ольга, а также представительницы Псковской области — Никитина Екатерина, Московской области — Шорохова Лидия и Москвы — Мещерякова Валентина.

Среди мужчин победителями стали четверо смолян: Якушев Вячеслав, Карпов Максим, Панфилов Матвей, Емельянов Александр, два москвича Бортник Алексей и Аверьянов Дмитрий, представитель Тульской области — Перелыгин Ярослав, Курской области — Николаев Артем, Калужской области — Разумный Вячеслав, а также спортсмен из Великих Лук — Каштанов Вадим и Беларуси — Мелешко Андрей.

«В этом году соревнования вышли на более высокий уровень. Специально для проведения старта был подготовлен новый картматериал, карты печатались по современным технологиям на специальной синтетической непромокаемой бумаге. Стартово-финишный городок был оборудован информационными стендами, флагами, баннерами с логотипами мероприятия, организаторов и партнёров. Нужно сказать, что спортсмены отметили отличную локацию, интересные дистанции и высокий уровень организации соревнований», — пояснили организаторы соревнований.

Дополнительно всем участникам была предоставлена возможность попробовать свои силы на мобильном скалодроме, также были организованы мастер-классы по тактической медицине и оказанию первой помощи. После соревнований каждый мог восстановить силы в специальной палатке бесплатного спортивного массажа. Вечером для всех участников была подготовлена творческая программа с выступлением кавер-группы. Все спортсмены получили памятные футболки, сумки-шопперы и пледы с символикой мероприятия.

«Эти соревнования посвящены памяти Героя России — старшего лейтенанта Александра Бичаева, погибшего при исполнении служебного долга в зоне СВО. Они являются продолжением спортивного пути выдающегося человека, отличного командира и надежного боевого товарища. Именно такие люди становятся примером мужества и самоотверженности для молодых поколений. Мы должны бережно сохранять память о тех, чья верность долгу перед Отчизной стала величайшим выражением патриотизма и преданности своей стране. Память о Герое будет жить вечно!», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.