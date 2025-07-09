Целевое обучение в Смоленской области: новые возможности для вашего будущего

В Смоленской области действует программа целевого обучения, которая помогает молодым специалистам получить востребованную профессию и гарантированное трудоустройство в регионе.

Программа активно развивается и набирает популярность среди абитуриентов. За последние годы количество студентов среднего профессионального образования, обучающихся по целевым договорам, выросло в 36 раз — сейчас в регионе обучается более 1800 «целевиков».

Наиболее востребованные направления: медицина, педагогика, технические специальности и сельское хозяйство.

На цифровой платформе «Работа в России» (trudvsem.ru/informatio…) представлено более 1500 актуальных предложений о целевом обучении от более чем 100 предприятий и 27 муниципальных образований Смоленской области.

Важно! В 2025 году заявки на заключение договора о целевом обучении принимаются через портал Госуслуг: www.gosuslugi.ru/vuzonline.

Более подробную информацию о том, как подать заявку на целевое обучение рассказали в карточках.

«Сегодня целевое обучение становится ключевым инструментом развития региона. Это возможность для молодых людей получить востребованную профессию, поддержку от работодателя и построить успешную карьеру в родном регионе», — отмечает губернатор Смоленской области Василий Анохин.