﻿Ростех открывает двери своих высокотехнологичных производств



9Госкорпорация Ростех запустила проект «Ростех.Промтур», открыв для посещения ведущие промышленные предприятия страны. Теперь каждый может увидеть, как современные технологии преобразуют отходы в энергию, создаются инновационные комплектующие для протезов и детали для авиации с помощью 3D-печати.

Современные промышленные предприятия все чаще становятся объектами интереса не только для специалистов, но и для обычных горожан. Проект «Ростех.Промтур» предлагает экскурсии на производственные площадки Корпорации, чтобы каждый смог увидеть, как создаются технологии будущего.

Один из маршрутов ведет на завод Ростеха в Воскресенске, где коммунальные отходы превращаются в «зеленую» энергию. Технология waste-to-energy позволяет перерабатывать до 700 тысяч тонн отходов в год, вырабатывая более 500 миллионов кВт*ч в год энергии. Гости увидят полный цикл производства: от доставки отходов, прошедших предварительную сортировку до их сжигания при температуре 1260°C и преобразования пара в электроэнергию. Опытные инженеры-экскурсоводы расскажут почему благодаря трехступенчатой системе очистки дымовых газов, выбросы завода в разы ниже действующих экологических стандартов. Особый интерес вызовет локализация производства, так как большая часть оборудования произведена в России. Например, паровая турбина разработана Уральским турбинным заводом, а котлы – на предприятии «Росатома».

Еще одним направлением промышленного туризма стал Центр аддитивных технологий (ЦАТ), расположенный в Москве. Предприятие производит продукцию, предназначенную, прежде всего, для самолетостроения. На экскурсии гостям расскажут об основных принципах аддитивной технологии, объяснят почему современная 3D-печать в авиации незаменима и познакомят с процессом производства изделий. Участникам будет интересно узнать, что за последние 8 лет российский рынок продукции, изготовленной на промышленных принтерах, вырос в 10 раз. Основные преимущества 3D-печати – это скорость изготовления, практически безграничная свобода дизайна изделия и возможность повторного использования материалов.

Экскурсии на исторический завод «Металлист», построенный в 1915 году в столице по указу Елизаветы Федоровны, представляют собой симбиоз вековой традиции и передовых технологий. Как и в те времена предприятие специализируется на производстве комплектующих для протезов. Только сегодня изделия уже представляют из себя инновационные механизмы с микропроцессорным управлением. Экскурсия включает посещение всех ключевых производственных участков. Гости узнают, как подбирается цвет и текстура силиконовых оболочек, и увидят, как изделия тестируются на прочность. Особый интерес вызовет коленный модуль «Комета», который анализирует более 1000 сигналов в секунду, благодаря чему движения пользователей выглядят более естественными.

«Наши экскурсии позволяют не только увидеть работу предприятий изнутри, но и дают шанс изменить представление о промышленности. Современные заводы — это высокие технологии, автоматизация и инновации, которые делают жизнь лучше. Более того, промышленный туризм – это мост между образованием и карьерой в машиностроении. Посещая предприятия, молодые люди смогут понять перспективы инженерных профессий и выбрать интересующую их специальность. Возможно, даже в пользу целевого обучения по образовательным трекам от компании с гарантией трудоустройства», — отметила директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.

Проект «Ростех.Промтур» позволяет показать, как передовые технологии меняют промышленность и повседневную жизнь. Сегодня, помимо производств Москвы и области, можно посетить предприятие LADA Sport в Тольятти. Там гостям покажут процесс от окрашивания «голового» кузова до создания готового спорткара. В будущем планируется расширение географии экскурсионных маршрутов и увеличение числа производств, открытых для посещения.

Экскурсии доступны для всех желающих. Предварительно записаться и узнать информацию можно на сайте https://promtur.rostec.ru/

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

Пресс-служба Госкорпорации Ростех

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